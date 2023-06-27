Правда ли, что немецкие сатирические журналы выпустили эти обложки, посвященные украинскому контрнаступлению?
В июне 2023 года по Сети разошлись обложки сатирических журналов Eulenspiegel и Titanic, которые высмеивают контрнаступление ВСУ. Мы решили проверить, настоящие ли это карикатуры.
Немецкий журнал Eulenspiegel
15 июня в Сети появилась обложка, как утверждается, немецкого издания Eulenspiegel. На зелёном фоне изображено слово Der Gegenangriff («контрнаступление“), выложенное окровавленными останками солдат в форме ВСУ, амуницией и боеприпасами. Об этой якобы опубликованной обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы „Дмитрий Василец» (222 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Мрія» (192 000), „Шейх Тамир» (146 000) и „Будни ЧВК» (108 000).
Сатирический журнал Eulenspiegel выходит раз в месяц. На вирусном изображении указано, что это июльский номер: 7/2023. Но в галерее обложек на официальном сайте издания такой обложки нет, равно как и в соцсетях Eulenspiegel (Twitter, Facebook, Instagram). Последний на момент появления вирусной обложки номер (№6/2023) вышел 23 мая и был посвящён скандалу вокруг вице-канцлера Германии и министра экономики Роберта Хабека — его заместитель способствовал назначению на высокий государственный пост своего друга, но умолчал при этом о конфликте интересов.
Фейковые обложки Eulenspiegel появляются в прокремлёвских Telegram-каналах не в первый раз. Но в двух предыдущих случаях (фальшивые номера за март и июнь 2023 года) их выдавала техническая ошибка — ноль перед цифрой, обозначающей месяц. Сейчас авторы поддельной обложки этого недочёта избежали.
Самая ранняя публикация вирусной обложки со словом „контрнаступление“, которую смогло обнаружить „Проверено“, появилась 15 июня в 10:58 по московскому времени в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (12 000 просмотров). В последние месяцы именно с этого Telegram-канала чаще всего начинается распространение фальшивых обложек журналов (вот примеры за декабрь 2022 года, январь и апрель 2023 года).
Немецкий журнал Titanic
13 июня в Сети появилась ещё одна обложка, посвящённая контрнаступлению украинской армии, — на этот раз якобы от издания Titanic. На ней изображён Зеленский с оттянутыми сзади брюками, в которых просматривается силуэт танка, и подписью: „Успешное контрнаступление себе в штаны“. Об этой якобы опубликованной обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы Colonelcassad (318 000 просмотров), „Дядя Слава» (180 000) и „Украина.ру» (135 000).
Titanic выходит раз в месяц. На обложке, разошедшейся в соцсетях, указано, что это номер за июнь 2023 года. Между тем в онлайн-магазине на официальном сайте журнала, где представлены все выпуски за 2023 год, у июньского номера совершенно другая обложка.
Кроме того, на распространяемом изображении указано, что это спецвыпуск (Die Sonderausgabe). На официальном сайте издания не удалось обнаружить ни одного спецвыпуска. Вместо соответствующей надписи на подлинных выпусках указывают его номер в течение года — например, под надписью „июнь 2023“ на настоящей обложке написано Nr. 6.
Самая ранняя публикация этой фейковой обложки, которую смогло обнаружить „Проверено“, появилась 13 июня в 10:02 по московскому времени также в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (12 000 просмотров). Это не первая фейковая обложка Titanic: в октябре 2022 года в Сети распространилось вирусное изображение Зеленского в виде чёрной дыры, поглощающей деньги и вооружение.
Итог: Фейк