Правда ли, что немецкие сатирические журналы выпустили эти обложки, посвященные украинскому контрнаступлению?

Немецкий журнал Eulenspiegel

15 июня в Сети появилась обложка, как утверждается, немецкого издания Eulenspiegel. На зелёном фоне изображено слово Der Gegenangriff («контрнаступление“), выложенное окровавленными останками солдат в форме ВСУ, амуницией и боеприпасами. Об этой якобы опубликованной обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы „Дмитрий Василец» (222 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Мрія» (192 000), „Шейх Тамир» (146 000) и „Будни ЧВК» (108 000).

Сатирический журнал Eulenspiegel выходит раз в месяц. На вирусном изображении указано, что это июльский номер: 7/2023. Но в галерее обложек на официальном сайте издания такой обложки нет, равно как и в соцсетях Eulenspiegel (Twitter, Facebook, Instagram). Последний на момент появления вирусной обложки номер (№6/2023) вышел 23 мая и был посвящён скандалу вокруг вице-канцлера Германии и министра экономики Роберта Хабека — его заместитель способствовал назначению на высокий государственный пост своего друга, но умолчал при этом о конфликте интересов.

Фейковые обложки Eulenspiegel появляются в прокремлёвских Telegram-каналах не в первый раз. Но в двух предыдущих случаях (фальшивые номера за март и июнь 2023 года) их выдавала техническая ошибка — ноль перед цифрой, обозначающей месяц. Сейчас авторы поддельной обложки этого недочёта избежали.

Самая ранняя публикация вирусной обложки со словом „контрнаступление“, которую смогло обнаружить „Проверено“, появилась 15 июня в 10:58 по московскому времени в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (12 000 просмотров). В последние месяцы именно с этого Telegram-канала чаще всего начинается распространение фальшивых обложек журналов (вот примеры за декабрь 2022 года, январь и апрель 2023 года).

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