Главный организатор Праздника песни и танца раскрыл бюджет мероприятия
Главный организатор XIII Молодежного праздника песни и танца Маргус Тоомла рассказал RusDelfi, сколько денег уйдет на проведение праздника, были ли попытки на чем-то сэкономить и откуда в бюджет поступают финансы.
По словам Маргуса Тоомла, бюджет праздника составляет примерно 4,5 миллиона евро. Это начиная с организации самого праздника и заканчивая всей подготовкой. „Это и предварительные репетиции, и подготовка, и все затраты в течение всей предпраздничной недели“, - уточнил он, на что конкретно идут деньги.
На вопрос о том, была ли в этом году попытка как-то сэкономить, учитывая финансовую ситуацию в нашей стране, Тоомла ответил утвердительно.
“Конечно. Многие закупки сделаны через государство, и это само по себе дает возможность экономить, - поделился он. - Например, мы взяли повторно используемую посуду. Я также думаю о том, сколько в этот процесс вкладывается волонтеров, и сколько за счет этого мы сохраняем ресурсов. Добровольцы ведь приходят просто потому, что им самим хочется помочь. И этих людей огромное количество“.
По его словам, трудно представить, сколько бы денег ушло на организацию, если бы не было всех этих волонтеров, которые „готовы отдавать свое время и энергию на это важное для народной культуры мероприятие“.
Два основных источника финансирования праздника - это государство и продажа билетов.
XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление „Мосты“ пройдет 30 июня и 1 июля, праздник народной музыки „Päriselt“ - 1 июля. Торжественное шествие участников и Праздник песни „Püha on maa“ состоится 2 июля.
Репетиции танцоров на площадках начались уже сегодня, 27-го июня. В течение всей недели участники праздника получают бесплатное питание, проживание, а также имеют возможность пользоваться так же бесплатно общественным транспортом.