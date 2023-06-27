Главный организатор Праздника песни и танца раскрыл бюджет мероприятия

По словам Маргуса Тоомла, бюджет праздника составляет примерно 4,5 миллиона евро. Это начиная с организации самого праздника и заканчивая всей подготовкой. „Это и предварительные репетиции, и подготовка, и все затраты в течение всей предпраздничной недели“, - уточнил он, на что конкретно идут деньги.



На вопрос о том, была ли в этом году попытка как-то сэкономить, учитывая финансовую ситуацию в нашей стране, Тоомла ответил утвердительно.



“Конечно. Многие закупки сделаны через государство, и это само по себе дает возможность экономить, - поделился он. - Например, мы взяли повторно используемую посуду. Я также думаю о том, сколько в этот процесс вкладывается волонтеров, и сколько за счет этого мы сохраняем ресурсов. Добровольцы ведь приходят просто потому, что им самим хочется помочь. И этих людей огромное количество“.