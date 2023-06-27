Президент подписал законы об изменении налогов и акцизов, сокращении семейных пособий и равенстве браков

Закон о семейных пособиях, а также поправки к Закону о семейных пособиях, Закону о семье и Закону о трудовом договоре;

Закон о внесении поправок в Закон об оружии и других связанных с ним законов;

Закон о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и закон о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и другим законам;

Законопроект о поправках к законам о подоходном налоге и службе в Силах обороны;

Закон о поправках к закону о семье и другие связанные с ним законы;

Законопроект о поправках к закону о налоге на азартные игры;

Закон о внесении поправок в Закон о налоге с оборота;