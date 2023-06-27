Новости Эстонии
27.06.2023, 14:44

Президент подписал законы об изменении налогов и акцизов, сокращении семейных пособий и равенстве браков

 (38)
Алар Карис
Алар Карис
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Президент Алар Карис подписал восемь законов, недавно принятых Рийгикогу, среди которых легализация однополых браков, повышение различных налогов и акцизов, а также сокращение семейных пособий.

Карис признал, что увязывание такого количества законопроектов с вопросом доверия правительству у него вызывает сомнения.

„Конституция предоставляет такую возможность, но вопрос в том, когда ее использование заходит слишком далеко“, – приводит слова Кариса rus.err.

Он отметил, что если правительство начнет увязывать все законопроекты с вотумом доверия, то такая ситуация явно противоречит Конституции и будет означать нивелирование парламентской демократии.

Карис также упомянул недавнее решение Госсуда, в котором также содержится предупреждение как о злоупотреблении вотумом доверия, так и об обструкции. „Госсуд подчеркнул также, что до сих пор неясны пределы допустимой обструкции. Именно из-за этой неясности последние месяцы были такими бурными в нашей государственной жизни. Такая правовая путаница, с которой мы столкнулись, должна оставаться исключительной“, – сказал президент.

Президент Республики провозгласил следующие восемь законов:

  • Закон о семейных пособиях, а также поправки к Закону о семейных пособиях, Закону о семье и Закону о трудовом договоре;

  • Закон о внесении поправок в Закон об оружии и других связанных с ним законов;

  • Закон о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и закон о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и другим законам;

  • Законопроект о поправках к законам о подоходном налоге и службе в Силах обороны;

  • Закон о поправках к закону о семье и другие связанные с ним законы;

  • Законопроект о поправках к закону о налоге на азартные игры;

  • Закон о внесении поправок в Закон о налоге с оборота;

  • Закон о подоходном налоге и социальном обеспечении, а также законопроект о поправках к закону о подоходном налоге.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (38)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии