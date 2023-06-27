В Силламяэ ищут потерявшуюся Екатерину. Добровольцы уже два дня ведут поиски

„У нас есть своя организация, которая проводит обучение для новичков-волонтеров, чтобы не случилось так, что они приехали на поиск, а мы не можем дать им задание, потому что человек не сообразит, как и что правильно делать, - рассказывает Клочкова. - Такого человека мы перепроверяем. Когда к нам приезжает много волонтеров, ставим хотя бы одного обученного человека, чтобы он контролировал группу, но, например, вчера с нами были абсолютные новички, и у нас не хватило обученных людей поставить к ним в группу“. Ксения добавила, что когда они смотрели их треки, то поняли, что некоторые места придется обойти повторно. На кону стоит жизнь человека, они не могут позволить себе ошибиться. „Поэтому в основном мы полагаемся на состав нашей организации, на помощь других спасательных организаций, а новичков стараемся приглашать на обучение, если нет, то ставим их в группу проверенных людей“, - говорит Ксения. Она благодарит полицию, которая помогает как может, разрешает смотреть городские камеры, а также фирмы, которые позволили ходить по заброшенным зданиям в Силламяэ, находящимся в частной собственности, и горуправу, которая тоже участвует в поисках.