В Силламяэ ищут потерявшуюся Екатерину. Добровольцы уже два дня ведут поиски
„23 июня рано утром в Силламяэ из дома ушла Екатерина и не вернулась. Ее жизни угрожает опасность! Поиски 25-го и 26-го числа не увенчались успехом. Просим всех помощи на поисках, которые состоятся 27 июня, вторник в 17:30“ - это текст из поста группы IGA ELU, которая объединяет добровольцев Ида-Вирумаа. Они спасают заблудившихся в лесу, потерявшихся людей.
Во вторник, 26 июня, в 17:30 в Силламяэ на точке сбора добровольцев было примерно 20 человек. Ксения Клочкова, одна из основателей некоммерческой организации IGA ELU, распределяла группы - кто в какую сторону пойдет, чтобы прочесать максимально большой квадрат лесной территории. Анна, участник организации, помогала установить новичкам-волонтерам приложение на телефон, позволяющее проследить трек - путь, который прошли поисковики. Эти треки потом проверяют и сопоставляют организаторы поисковой операции, чтобы точно знать, что не упущена какая-то часть территории, на которой гипотетически может находиться пропавший человек.
Все участники поисков записали свои имена и номера телефонов. Если Екатерина будет найдена, то организаторы их обзвонят. Корреспондент RusDelfi тоже приняла участие в поиске. И когда вдруг в лесу раздавался звонок телефона - то это всегда была надежда, что женщину нашли. Но нет.
Вечером в понедельник шел дождь. Несмотря на это 24 местных волонтера, трое девушек верхом на лошадях из конюшни Pimestik и поисковая группа из Тапа, которых тоже было трое, обходили территорию, определенную организаторами спасательной операции.
„Только береговую линию мы просмотрели от Силламяэского порта до пляжа Нарва-Йыэсуу, - рассказала сегодня Ксения Клочкова, - это полоса примерно 1,5 километра в ширину и 15 километров в длину“. Волонтеры проверили все тропы, злачные места, заброшенные дома, опросили людей, которых встретили, в Силламяэ и в пригороде, во всех садоводческих участках повесили объявления о поиске с фото Екатерины.
„Искали мы до часа ночи, с одной стороны, результата нет – не нашли ее, но и территорию просмотрели значительную, это огромная работа, обидно, что не нашли, но мы продолжаем“, - говорит Ксения.
„Сегодня по плану захватить район Сиргала, Вийвиконна, Вайвина, - продолжает Ксения Клочкова. - Повесить объявления в больших городах – Нарве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, возможно, она уехала куда-то на автобусе, наклеим ориентировки, проверим со стороны Вийвиконна заброшки и злачные места“.
На вопрос, какой есть шанс найти человека живым, Ксения отвечает, что они верят до последнего, даже если время играет против них, даже если родственники уже не верят в это. Волонтеры надеются и не вешают нос.
К поискам Екатерины можно присоединиться, но важно, по словам Ксении, чтобы добровольцы были физически выносливы, умели пользоваться картой, навигаторами, могли ориентироваться на местности, не боялись идти по лесу, умели слушать указания, чтобы не занимались самодеятельностью, были одеты соответственно ситуации.
Информацию о месте сбора организаторы поисков выкладывают в группах в фейсбуке „Добровольцы Ида-Вирумаа“ и „IGA ELU“.
„У нас есть своя организация, которая проводит обучение для новичков-волонтеров, чтобы не случилось так, что они приехали на поиск, а мы не можем дать им задание, потому что человек не сообразит, как и что правильно делать, - рассказывает Клочкова. - Такого человека мы перепроверяем. Когда к нам приезжает много волонтеров, ставим хотя бы одного обученного человека, чтобы он контролировал группу, но, например, вчера с нами были абсолютные новички, и у нас не хватило обученных людей поставить к ним в группу“. Ксения добавила, что когда они смотрели их треки, то поняли, что некоторые места придется обойти повторно. На кону стоит жизнь человека, они не могут позволить себе ошибиться. „Поэтому в основном мы полагаемся на состав нашей организации, на помощь других спасательных организаций, а новичков стараемся приглашать на обучение, если нет, то ставим их в группу проверенных людей“, - говорит Ксения. Она благодарит полицию, которая помогает как может, разрешает смотреть городские камеры, а также фирмы, которые позволили ходить по заброшенным зданиям в Силламяэ, находящимся в частной собственности, и горуправу, которая тоже участвует в поисках.
„Сколько людей присоединится, мы никогда не знаем, точка сбора и время для волонтеров указаны, а сколько придет – каждый раз по-разному бывает“, - уточняет Ксения.
О новом сборе в группе написано: „Просим всех помощи на поисках, которые состоятся 27 июня, вторник в 17:30. Сбор тут: Силламяэ, заправка Несте, около магазина „Максима ХХ“. С собой нужно взять одежду, защищающую от насекомых, воду и удобную обувь. Детей не берем!“
Ксения Клочкова рассказала, что если кто-то хочет обучиться грамотно участвовать в поисковых операциях, то можно следить за информацией в группах, потому что в июле будет проходить обучение, в том числе рассчитанное на новичков.