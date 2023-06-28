Пятидолларовая купюра: где делает пенсионные накопления управляющий фондами?

Ключи к успеху – распознать редкую возможность и быть готовым внести серьезный вклад. От каждого из них по отдельности толку мало, нужны оба. Любопытство каждый раз побуждает двигаться вперед после того, как упускаешь сотни не интересных на тот момент инвестиционных возможностей.

Как осторожный инвестор я исхожу из предположения, что в течение жизни человеку открывается порядка десяти очень хороших возможностей. Конечно, со временем инвестор может удерживать значительно больше позиций, но в этом случае, очевидно, лишь небольшая их часть действительно определяет результат.

Позже я понял, что для инвестирования любопытство и осторожность даже важнее, чем знания. Звучит странно, но... как сказал Марк Твен: „What gets you into trouble is not what we dont know. Its what we know for sure that just aint so“. Осторожность помогает справиться с этой проблемой. А любопытство дает толчок к поиску новых возможностей. А за ними – следующих.

Мое знакомство с финансами началось с условно случайного события где-то в самом начале 90-х годов. Примерно когда я пошел в школу. К нам приехал родственник из далекой Австралии, и я получил пятидолларовую купюру. С одной стороны, меня завораживал уже сам внешний вид этого дензнака в слегка тропических тонах. А с другой стороны его появление привело к тому, что теперь я искал в газете не только комикс „Хагар Ужасный“, но и маленькую таблицу, в верхней части которой, рядом с австрийским шиллингом, публиковался обменный курс австралийского доллара к эстонской кроне. Почему я это запомнил... Мне не давал покоя вопрос – почему именно 10 эстонских крон за доллар? Почему обменный курс моей чудесной тропической бумажки не 100 крон за доллар... или, о ужас, всего одна крона?

Если вам интересно, как управляющие фондами делают пенсионные накопления и исходя из каких принципов инвестируют, вы наверняка найдете ответы в серии „5 вопросов управляющему фондами“.

Что и почему важно для вас как инвестора при выборе фонда?

Такого же поведения я ожидаю и от своего пенсионного фонда. Фонд должен рассматривать как можно больше различных инвестиционных возможностей. А осмотрительность позволяет выбрать из них те самые несколько.

В каком фонде вы делаете накопления II ступени?

Я выбрал в качестве пенсионного фонда LHV L как фонд, оценивающий наибольшее количество вариантов инвестирования в Эстонии.

В LHV ваши деньги инвестируют с умом

Пенсионные фонды LHV отличаются тем, что вместо широких индексов мы предпочитаем активное управление активами. Это означает, что решения по инвестированию пенсионных средств принимает наша профессиональная команда, которая постоянно мониторит экономическую среду, ищет наилучшие инвестиционные возможности и рассредотачивает риски между классами активов. Мы уже 20 лет удерживаем 1-е место в Эстонии по росту пенсионных активов.*

Ознакомьтесь также с инвестиционной стратегией и пенсионными фондами LHV.

* Сравнивается кумулятивная доходность фондов II ступени с одинаковым уровнем риска с 30.04.2003 по 30.04.2023 (источник: Пенсионный центр). Учитывается только стоимость пая фонда на даты начала и окончания периода. Из сравнения исключены фонды, которые не вели деятельность по состоянию на начало периода сравнения. Средняя геометрическая доходность сравниваемых фондов за последние два, три и пять календарных лет выглядит следующим образом: LHV L: 6,30%; 5,85% и 4,67%; Swedbank 1970–79: –0,21%; 1,15% и 1,89%; SEB „Прогрессивный“: –0,40%; 0,42% и 1,19%; LHV M: 3,85%; 2,87% и 2,63%; Swedbank 1960–69: –2,46%; –0,51% и 0,28%; LHV S: –1,16%; –0,73% и –0,17%; LHV XL: 6,36%; 6,76%; 5,15%; LHV XS: –1,91%; –1,14%; –0,33%; SEB „Консервативный“: –5,31%; –3,34%; –1,87%; Swedbank „Консервативный“: –5,00%; –2,65%; –1,47%. Управляющим пенсионными фондами LHV является AS LHV Varahaldus. Ознакомьтесь с проспектом и основными информационными документами пенсионных фондов LHV на сайте lhv.ee и проконсультируйтесь со специалистом.