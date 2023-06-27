За рубежом
27.06.2023, 13:25

„Фактически остановили гражданскую войну“: Путин выступил в Кремле перед военными и силовиками, которые помогали остановить мятеж

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ОМОН у Кремля
ОМОН у Кремля
ФОТО: MAXIM SHIPENKOV | EPA

Российский президент Владимир Путин выступает перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить вооруженный мятеж, сообщает BBC Russian со ссылкой на корреспондента ТАСС.

По данным агентства, во встрече с Путиным участвует более 2,5 тыс. военных, правоохранителей и представителей других силовых структур.

В ходе обращения президент РФ заявил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Погибшие во время мятежа летчики, по его словам, с честью выполнили свой долг. Также Путин заявил, что силовики в минувшие выходные „фактически остановили гражданскую войну“.

„Быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан“, — утверждает Путин.

Путин в Кремле был краток, как и в предыдущих своих обращениях в последние дни. В ходе речи он объявил минуту молчания в память о погибших летчиков. После завершения прозвучали оружейные залпы и гимн России.

В Кремль, где Путин выступал перед военными и силовиками, по сообщениям кремлевских СМИ, среди прочих приехал и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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