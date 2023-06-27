Отстраненный за допинг казахстанский тяжелоатлет совершил самоубийство

Казахстанский тяжелоатлет и участник Олимпийских игр 2008 года в Пекине Владимир Седов покончил жизнь самоубийством, передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу.



„Тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное ст. 105 Уголовного кодекса „Доведение до самоубийства“, — говорится в сообщении.



Седов является четырехкратным чемпионом Казахстана, а также участником Олимпийских игр 2008 года в Пекине, где занял четвертое место. В 2009 году стал чемпионом мира.



Летом 2016 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила о проваленных результатах двух допинг-проб, взятых у Седова на Играх в Пекине в 2008 году. В пробе был найден анаболический стероидный препарат станозолол. В декабре 2019 года IWF аннулировала все титулы казахстанского штангиста за период с 2008 по 2016 годы.