От эйфории до краха: где делает пенсионные накопления управляющий фондами?

Если вам интересно, как управляющие фондами делают пенсионные накопления и исходя из каких принципов инвестируют, ответы наверняка найдутся в серии „5 вопросов управляющему фондами“.

Как долго вы ведете накопление в фондах II ступени и в каких именно?

Я делаю пенсионные накопления с 2005 года, и на сегодня у меня активны фонды L и XL.

Что и почему важно для вас как для инвестора при выборе фонда?

Самое главное – стабильная долгосрочная доходность. Ведь речь идет о пенсионных активах, которые должны сохраниться и 30 лет спустя, обеспечивая комфортную жизнь в пенсионном возрасте. Поэтому я выбираю доходность со взвешенным риском.

Что еще вы делаете, чтобы обеспечить свое будущее? Чего вы избегаете и не станете делать ни в коем случае?

Каждый месяц я направляю определенную часть зарплаты в инвестиционный портфель. Эти инвестиции размещаются в основном на фондовых рынках.

Ваши принципы в инвестировании? Что важно для инвестирования? Сколько денег нужно для инвестирования?

Инвестировать стоит в ту сферу деятельности, в которой вы лучше всего разбираетесь, которую знаете. Если вы всю жизнь занимались инвестированием в недвижимость, стоит вкладывать деньги именно в недвижимость, не экспериментируя в целях диверсификации рисков с криптовалютами или стартапами.

Последние 18 лет я занимаюсь фондовыми рынками, в итоге мои знания в основном сосредоточены в этой области, и туда же я направляю свои инвестиции.

Расскажите поучительную или забавную историю о том, как вы начинали накопление или инвестирование? (Например, Андрес в интервью рассказывал, что начал копить с детства, где-то с первого класса, если я правильно помню).