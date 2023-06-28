От эйфории до краха: где делает пенсионные накопления управляющий фондами?
Будем знакомы: Кристо Ойдермаа, управляющий фондами LHV в активном управлении. Главная задача Кристо – наращивание пенсионных накоплений жителей Эстонии. Но при этом он остается отцом семьи, другом, сыном и братом, который думает и о том, что приготовить на ужин, где провести выходные с семьей и не нужна ли родителям помощь. Очевидно, он задумывается и о том, как обеспечить свое будущее, чтобы финансы всегда были в порядке. Обычный человек, такой же, как мы с вами, заботящийся о себе и своих близких.
Если вам интересно, как управляющие фондами делают пенсионные накопления и исходя из каких принципов инвестируют, ответы наверняка найдутся в серии „5 вопросов управляющему фондами“.
Как долго вы ведете накопление в фондах II ступени и в каких именно?
Я делаю пенсионные накопления с 2005 года, и на сегодня у меня активны фонды L и XL.
Что и почему важно для вас как для инвестора при выборе фонда?
Самое главное – стабильная долгосрочная доходность. Ведь речь идет о пенсионных активах, которые должны сохраниться и 30 лет спустя, обеспечивая комфортную жизнь в пенсионном возрасте. Поэтому я выбираю доходность со взвешенным риском.
Что еще вы делаете, чтобы обеспечить свое будущее? Чего вы избегаете и не станете делать ни в коем случае?
Каждый месяц я направляю определенную часть зарплаты в инвестиционный портфель. Эти инвестиции размещаются в основном на фондовых рынках.
Ваши принципы в инвестировании? Что важно для инвестирования? Сколько денег нужно для инвестирования?
Инвестировать стоит в ту сферу деятельности, в которой вы лучше всего разбираетесь, которую знаете. Если вы всю жизнь занимались инвестированием в недвижимость, стоит вкладывать деньги именно в недвижимость, не экспериментируя в целях диверсификации рисков с криптовалютами или стартапами.
Последние 18 лет я занимаюсь фондовыми рынками, в итоге мои знания в основном сосредоточены в этой области, и туда же я направляю свои инвестиции.
Расскажите поучительную или забавную историю о том, как вы начинали накопление или инвестирование? (Например, Андрес в интервью рассказывал, что начал копить с детства, где-то с первого класса, если я правильно помню).
Больше всего на меня повлияли резкие колебания фондовых рынков в период с 2006 по 2009 год. Профессиональную карьеру я начал в 2005 году, когда в Эстонии действовали и были очень популярны восточноевропейские инвестиционные фонды, и все они на пике эйфории росли на 70–120 % в год. Казалось, что это беспроигрышный вариант, и что так и должно быть, что все движется только в гору.
С другой стороны, спад 2008 и 2009 годов был очень резким, и мы каждый день видели, как за первый же час торгов многие акции, упав на 15 %, исчерпывали дневной лимит, и торги прекращались.
Лично мне повезло, что тогда у меня не было инвестиционного портфеля, все деньги шли на оплату обучения в университете. И в то же время тяжело было каждый день видеть „красные“ котировки акций фондов. В общем, этот период научил действовать в условиях как эйфории, так и краха.
В LHV ваши деньги в сохранности
Пенсионные фонды LHV отличаются тем, что вместо широких индексов мы предпочитаем активное управление активами. Это означает, что решения по инвестированию пенсионных средств принимает наша профессиональная команда, которая постоянно мониторит экономическую среду, ищет наилучшие инвестиционные возможности и рассредотачивает риски между классами активов. Мы уже 20 лет удерживаем 1-е место в Эстонии по росту пенсионных активов.*
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