ЧП и криминал
27.06.2023, 13:12

Два человека погибли в результате ДТП в Пярнуском уезде

 
Подойти ближе к месту ДТП полиция нашему фотокорреспонденту не позволила.
Подойти ближе к месту ДТП полиция нашему фотокорреспонденту не позволила.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Сегодня в деревне Пыхара Пярнуского уезда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин и еще трое получили ранения.

Примерно в 11:40 прохожий сообщил в полицию, что в деревне Пыхара с дороги съехал автомобиль.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция, скорая помощь и спасатели.

Новость дополняется.

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