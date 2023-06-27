27.06.2023, 13:12
Два человека погибли в результате ДТП в Пярнуском уезде
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в деревне Пыхара Пярнуского уезда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин и еще трое получили ранения.
Примерно в 11:40 прохожий сообщил в полицию, что в деревне Пыхара с дороги съехал автомобиль.
В настоящее время на месте происшествия работают полиция, скорая помощь и спасатели.
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