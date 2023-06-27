ООН: с начала войны Россия совершила более 70 внесудебных казней мирных жителей на оккупированных территориях

Исследование охватывает период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023-го.

Всего за этот период мониторинговой миссии ООН удалось подтвердить произвольные задержания более чем 800 человек.

„Мы задокументировали казни в общей сложности 77 мирных жителей, которые были произвольно задержаны Российской Федерацией“, — заявила на брифинге в Женеве глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По данным авторов доклада, речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах. Согласно отчету, по меньшей мере еще один задержанный умер „в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи“.

В докладе также говорится, что и Украина нарушала международное право, произвольно задерживая гражданских лиц, — но в значительно меньших масштабах.

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