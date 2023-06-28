Cтиль жизни – инвестор: где делает пенсионные накопления управляющий фондами?
Будем знакомы: Йоэль Кукемельк, управляющий „зеленым“ пенсионным фондом LHV Roheline. Кроме того, Йоэль также мотоциклист, сноубордист, бегун, пловец, лесник, строитель и обычный житель Эстонии, который время от времени тоже думает о том, где отдохнуть с друзьями и семьей, как отремонтировать сауну на даче и не пора ли сменить обычный автомобиль на электрический. Очевидно, он задумывается и о том, как обеспечить свое будущее, чтобы финансы всегда были в порядке – обычный человек, такой же, как мы с вами, заботящийся о себе и своих близких.
Если вам интересно, как управляющие фондами делают пенсионные накопления и исходя из каких принципов инвестируют, вы наверняка найдете ответы в серии „5 вопросов управляющему фондами“.
Как долго вы делаете накопления в фондах II ступени и в каких именно?
Я делаю накопления в фонде II ступени с момента, когда пришел на работу в LHV, мне было тогда 20 лет. II ступень – самый популярный инвестиционный продукт в Эстонии по одной простой причине: я вношу всего 1,6 % своей нетто-зарплаты – и 6 % моих налогов на заработную плату превращаются в мои персональные активы в пенсионном фонде. На сегодня 3/4 моих активов II ступени вложены в пенсионный фонд LHV Roheline и 1/4 – в фонд LHV L. Почему именно эти фонды?
Во-первых, в мире идет колоссальный зеленый поворот, меняются прежний образ жизни и экономические модели. Как основатель и руководитель фондов LHV Roheline II и III ступени, а также вкладчик фонда, я считаю, что эта тенденция продлится несколько десятилетий и со временем откроет отличные возможности для заработка. В середине марта Зеленый фонд отметил 3 года с начала своей деятельности. Радует то, что за эти первые три года он занял первое место в списке фондов, работающих на эстонском пенсионном рынке.* В то же время следует отметить, что, поскольку инвестиции фонда напрямую связаны с одним конкретным трендом, инвестору следует быть готовым и к риску выше среднего. В Эстонии нет других пенсионных фондов, хотя бы приблизительно так же активно инвестирующих в зеленый поворот.
Во-вторых, пенсионный фонд LHV L – крупнейший по объему активов на пенсионном рынке Эстонии с лучшей доходностью за 20 лет. В этом фонде мне нравится то, что инвестиции распределены между разными классами активов – акциями, облигациями, недвижимостью, частным и венчурным капиталом, драгоценными металлами, лесом и так далее. Большинство пенсионных фондов Эстонии инвестируют деньги только в биржевые акции и облигации, но я считаю, что за длительное время менее ликвидные классы активов, такие как недвижимость, частный и венчурный капитал, смогут принести гораздо более высокую доходность. Внебиржевым компаниям сложнее привлекать капитал – без биржи у инвесторов нет возможности легко вернуть деньги, да и сами компании еще не настолько развиты. Чтобы привлечь капитал, инвестору нужно показать высокую доходность, которая оправдает повышенный риск.
Что и почему важно для вас как для инвестора при выборе фонда?
Инвестиции должны иметь экономический смысл. Это означает инвестировать в то, во что вы верите. Перспективы при инвестировании важнее, чем история или текущая ситуация. При инвестировании через фонды II и III ступени государственная налоговая политика оказывает огромное стимулирующее воздействие, предоставляя простой способ размещения большей части инвестиций. Сложнее выбрать конкретный фонд, и я рекомендую делать это, исходя из того, во что вы верите. Я верю в зеленый поворот и внебиржевые активы, поэтому в моем пенсионном портфеле фонды LHV Roheline и LHV L.
Впервые я столкнулся с внебиржевыми активами, когда покупал акции LHV в рамках предложения для сотрудников – несколько раз за несколько лет до того, как компания вообще вышла на биржу. Я покупал, потому что верил в будущее банка – и это окупилось.
Что еще вы делаете, чтобы обеспечить свое будущее? Чего вы избегаете и не станете делать ни в коем случае?
Помимо II ступени, я инвестирую максимально возможные суммы в III ступень, поскольку государство возвращает 20 % подоходного налога с этих инвестиций, если сумма взносов не превышает 15 % годовой брутто-зарплаты или сумму в 6000 евро, в зависимости от того, какая цифра меньше. Сегодня я делаю взносы III ступени в пенсионный фонд LHV Roheline Pluss.
Кроме того, я инвестирую в различные ценные бумаги и на соседних с Эстонией, и на отдаленных биржах.
Каковы ваши принципы в инвестировании? Что важно для инвестирования? Сколько денег нужно для инвестирования?
Инвестировать никогда не поздно, и слишком маленькой суммы для этого не бывает. Риск и доходность идут рука об руку. Риск нужно осознавать, а не игнорировать. Инвестирование сопряжено с риском, но в долгосрочной перспективе отказ от инвестирования – еще больший риск.
Расскажете поучительную или забавную историю о том, как вы начинали накопление или инвестирование?
В детстве у меня была красная деревянная копилка, в нее я собирал карманные деньги, которые давали мне родители, бабушки и дедушки, и деньги, подаренные на день рождения или заработанные от случая к случаю у соседей. Я с детства любил копить и, думаю, в моей семье нет никого, кому я хотя бы раз не одолжил денег. Помню, мне совсем не понравилось, когда во время денежной реформы в Эстонии я достал из своей деревянной копилки рубли, чтобы обменять на очень мало крон. Копилка практически опустела, а слова „денежная реформа“ для маленького мальчика были непонятными.
Став немного старше, я стал копить деньги уже не в деревянной копилке, а на банковском счете. Моим первым инвестиционным инструментом в детстве и на долгие годы стал годовой срочный вклад. Каждый год под Рождество мы отправлялись в отделение банка, чтобы продлить вклад на следующий год и внести на счет накопленные за год наличные. Мне очень нравилось смотреть, как в бумажной сберкнижке (да, тогда такие еще были!) растут цифры в записи о вкладе.
В 17 лет, осенью 2003 года, я впервые купил ценные бумаги на Эстонской фондовой бирже – акции компании, называвшейся тогда Eesti Telekom. Три месяца спустя я вышел на фондовую биржу США. В течение следующих 20 лет я перепробовал все инструменты, от облигаций до внебиржевых и биржевых акций, фондовых паев, опционов, фьючерсов и форвардов. Инвестирование буквально у меня в крови, и будучи управляющим фондом LHV, я могу ежедневно применять свои знания и навыки на практике.
В LHV ваши деньги инвестируются заботливо
Пенсионные фонды LHV отличаются тем, что вместо широких индексов мы предпочитаем активное управление активами. Это означает, что решения по инвестированию пенсионных средств принимает наша профессиональная команда, которая постоянно мониторит экономическую среду, ищет наилучшие инвестиционные возможности и рассредотачивает риски между классами активов. Мы уже 20 лет удерживаем 1-е место в Эстонии по росту пенсионных активов.**
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