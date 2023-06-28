Cтиль жизни – инвестор: где делает пенсионные накопления управляющий фондами?

Во-вторых, пенсионный фонд LHV L – крупнейший по объему активов на пенсионном рынке Эстонии с лучшей доходностью за 20 лет. В этом фонде мне нравится то, что инвестиции распределены между разными классами активов – акциями, облигациями, недвижимостью, частным и венчурным капиталом, драгоценными металлами, лесом и так далее. Большинство пенсионных фондов Эстонии инвестируют деньги только в биржевые акции и облигации, но я считаю, что за длительное время менее ликвидные классы активов, такие как недвижимость, частный и венчурный капитал, смогут принести гораздо более высокую доходность. Внебиржевым компаниям сложнее привлекать капитал – без биржи у инвесторов нет возможности легко вернуть деньги, да и сами компании еще не настолько развиты. Чтобы привлечь капитал, инвестору нужно показать высокую доходность, которая оправдает повышенный риск.

Во-первых, в мире идет колоссальный зеленый поворот, меняются прежний образ жизни и экономические модели. Как основатель и руководитель фондов LHV Roheline II и III ступени, а также вкладчик фонда, я считаю, что эта тенденция продлится несколько десятилетий и со временем откроет отличные возможности для заработка. В середине марта Зеленый фонд отметил 3 года с начала своей деятельности. Радует то, что за эти первые три года он занял первое место в списке фондов, работающих на эстонском пенсионном рынке.* В то же время следует отметить, что, поскольку инвестиции фонда напрямую связаны с одним конкретным трендом, инвестору следует быть готовым и к риску выше среднего. В Эстонии нет других пенсионных фондов, хотя бы приблизительно так же активно инвестирующих в зеленый поворот.

Я делаю накопления в фонде II ступени с момента, когда пришел на работу в LHV, мне было тогда 20 лет. II ступень – самый популярный инвестиционный продукт в Эстонии по одной простой причине: я вношу всего 1,6 % своей нетто-зарплаты – и 6 % моих налогов на заработную плату превращаются в мои персональные активы в пенсионном фонде. На сегодня 3/4 моих активов II ступени вложены в пенсионный фонд LHV Roheline и 1/4 – в фонд LHV L. Почему именно эти фонды?

Как долго вы делаете накопления в фондах II ступени и в каких именно?

Если вам интересно, как управляющие фондами делают пенсионные накопления и исходя из каких принципов инвестируют, вы наверняка найдете ответы в серии „5 вопросов управляющему фондами“.

Что и почему важно для вас как для инвестора при выборе фонда?

Инвестиции должны иметь экономический смысл. Это означает инвестировать в то, во что вы верите. Перспективы при инвестировании важнее, чем история или текущая ситуация. При инвестировании через фонды II и III ступени государственная налоговая политика оказывает огромное стимулирующее воздействие, предоставляя простой способ размещения большей части инвестиций. Сложнее выбрать конкретный фонд, и я рекомендую делать это, исходя из того, во что вы верите. Я верю в зеленый поворот и внебиржевые активы, поэтому в моем пенсионном портфеле фонды LHV Roheline и LHV L.

Впервые я столкнулся с внебиржевыми активами, когда покупал акции LHV в рамках предложения для сотрудников – несколько раз за несколько лет до того, как компания вообще вышла на биржу. Я покупал, потому что верил в будущее банка – и это окупилось.

Что еще вы делаете, чтобы обеспечить свое будущее? Чего вы избегаете и не станете делать ни в коем случае?

Помимо II ступени, я инвестирую максимально возможные суммы в III ступень, поскольку государство возвращает 20 % подоходного налога с этих инвестиций, если сумма взносов не превышает 15 % годовой брутто-зарплаты или сумму в 6000 евро, в зависимости от того, какая цифра меньше. Сегодня я делаю взносы III ступени в пенсионный фонд LHV Roheline Pluss.

Кроме того, я инвестирую в различные ценные бумаги и на соседних с Эстонией, и на отдаленных биржах.

Каковы ваши принципы в инвестировании? Что важно для инвестирования? Сколько денег нужно для инвестирования?

Инвестировать никогда не поздно, и слишком маленькой суммы для этого не бывает. Риск и доходность идут рука об руку. Риск нужно осознавать, а не игнорировать. Инвестирование сопряжено с риском, но в долгосрочной перспективе отказ от инвестирования – еще больший риск.

Расскажете поучительную или забавную историю о том, как вы начинали накопление или инвестирование?