МНЕНИЕ | Гладиаторские бои на подступах к Москве
Единственное, за что можно поблагодарить Евгения Пригожина, так это за то, что он сорвал декорации с фасада российской власти. 25 тысяч его бойцов — авантюристы в поисках легких денег и освобожденные от наказания зэки — ненадолго, но ввергли в ступор федеральную власть. Прерванный на подступах к Москве „марш за справедливость“ оказался опереткой. Но как же запаниковали в Кремле! - отмечает журналист Александр Подрабинек.
Чрезвычайный контртеррористический режим, военная техника на улицах Москвы и въездах в город, улетающие за рубеж самолеты олигархов и важных чиновников и, наконец, специальное обращение Владимира Путина, которое по своей тональности должно было бы начинаться словами „Братья и сестры!“ И все это — из-за 25 тысяч „псов войны“, которым, по идее, должны противостоять примерно 5 млн служащих различных силовых структур.
„Должны“ и „будут“
Однако между словами „должны“ и „будут“ — огромная разница. Охотников проливать кровь за батюшку-царя оказалось до обидного мало. В занятом вагнеровцами Ростове-на-Дону полицейские и военные сидели в своих казармах и отделах тихо как мыши, на улицу не высовывались и в пререкания с временной властью не вступали. Они настоящие „герои“, когда избивают и задерживают на оппозиционных акциях мирных демонстрантов — тут они смелы, в себе уверены и горды призванием. А когда перед ними вооруженный противник, вся их бравада улетучивается в один миг и они становятся необыкновенно тихи и покладисты.
Точно так же они вели себя 30 лет назад во время красно-коричневого мятежа в Москве — милицию с улиц города как ветром сдуло, а армейские подразделения стояли на окраинах города в ожидании того, чья возьмет и к кому стоит присоединиться. Тогда гражданское население проявило инициативу, люди вышли в центр Москвы и отстояли чахлую российскую демократию от красно-коричневой заразы.
Сегодня на улицы Москвы никто не выйдет. Ни за Путина с его проворовавшимся режимом, ни за Пригожина с его армией уголовников и насильников. Не выйдут, потому что отстаивать нечего. Будут смотреть, обсуждать, делать ставки и спорить, кто лучше, кто сильнее и перспективнее, но в драку ввязываться захотят немногие. Народ будет наблюдать, как в Древнем Риме наблюдали за боями гладиаторов. Спорили, восхищались, негодовали, подбадривали, но сами на арену не высовывались.
Детеныши из одного помета
Конечно, нынче гладиатор пошел совсем не тот, но народ такой же и зрелища любит не меньше римлян. А главное — бережет себя и в гладиаторских боях участвует только как зритель. Поэтому гражданская война, о неизбежности которой столько говорили политологи, эксперты и гадалки, отменяется. Для гражданской войны нужна идея, которая увлечет большие массы людей. Такая, как аболиционизм в США в XIX веке или социалистический морок в России в ХХ. Таких идей нет ни у Путина, ни у Пригожина.
Да и разногласия у них, можно сказать, чисто стилистические: как надо правильно воевать, чтобы победить Украину. Пригожин попрекает министра обороны Шойгу коррупцией и военной безграмотностью, но в сущности борется за свое место под солнцем, чтобы делать то же самое. Эти детеныши из одного помета.
Что будет дальше? ЧВК оказалась затеей для Кремля полезной, но рискованной. Удержать контроль над людьми, которым разрешено убивать и бесчинствовать, непросто. Тем более если они делают это ради денег или удовольствия. Это хорошо понимал Сталин, периодически репрессируя высшее руководство своих спецслужб и ГУЛАГа. Весьма вероятно, что та же судьба постигнет и ЧВК „Вагнер“. Кремль от этой компании вряд ли совсем откажется, но, безусловно, сменит руководство и постарается контролировать действия группы жестче.
Кремлевским мудрецам впору задуматься и о фактически частной армии Рамзана Кадырова, который сегодня рассыпается в уверениях в лояльности Москве, а что будет завтра, совершенно неизвестно.
Песенка самого Пригожина, скорее всего, спета. Путин вряд ли простит ему унижение страхом и необходимостью искать посредничества Александра Лукашенко. Возможно, Пригожин отсидится какое-то время где-нибудь в Африке, выполняя грязные поручения своих кремлевских хозяев, или вообще исчезнет с публичного горизонта. Но я бы за его голову не дал сегодня и ломанного гроша.