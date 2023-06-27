МНЕНИЕ | Гладиаторские бои на подступах к Москве

Чрезвычайный контртеррористический режим, военная техника на улицах Москвы и въездах в город, улетающие за рубеж самолеты олигархов и важных чиновников и, наконец, специальное обращение Владимира Путина, которое по своей тональности должно было бы начинаться словами „Братья и сестры!“ И все это — из-за 25 тысяч „псов войны“, которым, по идее, должны противостоять примерно 5 млн служащих различных силовых структур.

„Должны“ и „будут“

Однако между словами „должны“ и „будут“ — огромная разница. Охотников проливать кровь за батюшку-царя оказалось до обидного мало. В занятом вагнеровцами Ростове-на-Дону полицейские и военные сидели в своих казармах и отделах тихо как мыши, на улицу не высовывались и в пререкания с временной властью не вступали. Они настоящие „герои“, когда избивают и задерживают на оппозиционных акциях мирных демонстрантов — тут они смелы, в себе уверены и горды призванием. А когда перед ними вооруженный противник, вся их бравада улетучивается в один миг и они становятся необыкновенно тихи и покладисты.

Точно так же они вели себя 30 лет назад во время красно-коричневого мятежа в Москве — милицию с улиц города как ветром сдуло, а армейские подразделения стояли на окраинах города в ожидании того, чья возьмет и к кому стоит присоединиться. Тогда гражданское население проявило инициативу, люди вышли в центр Москвы и отстояли чахлую российскую демократию от красно-коричневой заразы.

Сегодня на улицы Москвы никто не выйдет. Ни за Путина с его проворовавшимся режимом, ни за Пригожина с его армией уголовников и насильников. Не выйдут, потому что отстаивать нечего. Будут смотреть, обсуждать, делать ставки и спорить, кто лучше, кто сильнее и перспективнее, но в драку ввязываться захотят немногие. Народ будет наблюдать, как в Древнем Риме наблюдали за боями гладиаторов. Спорили, восхищались, негодовали, подбадривали, но сами на арену не высовывались.

Детеныши из одного помета