Ого! „Ливерпуль“ готов заплатить за Мбаппе 250 миллионов евро

Француз недавно сказал своему клубу, что не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2024 году, поэтому есть большая вероятность, что „ПСЖ“ попытается продать его сейчас, пишет Sports.ru.

„На следующей неделе будут новости. У нас будут новости из Англии и Германии“, — сказал Кирдемир Radio Marca о ситуации с Мбаппе.

„Ливерпуль“ соревнуется с „Реалом“ в борьбе за форварда и хочет заплатить за Мбаппе около 250 миллионов евро“.

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