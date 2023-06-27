„Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин“: Лукашенко выступает перед военным руководством страны и просит не делать из него героя

На мероприятие приглашены руководители военных и силовых структур, главы СМИ и журналисты. Лукашенко заявил, что „не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин“. И сообщил, что во время мятежа ЧВК им были отданы распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность, и у Беларуси есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе Запада.

„Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно,“ - заявил Лукашенко.

Лукашенко в ходе мероприятия в Минске заявил, что попросил не делать из него героя. По его словам, которые приводит „Белта“, в ситуации с военным мятежом в России „нет героев“.

„Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте“, — цитирует Лукашенко агентство. О столкновении каких людей идет речь, из этой цитаты неясно.

Лукашенко заметил, что с учетом роли Беларуси в разрешении ситуации с военным мятежом в России должен высказаться на эту тему „в узком кругу“.

Однако вместо того, чтобы говорить о действиях Пригожина, Лукашенко перешел к теме уехавших из страны белорусов, которые, по его словам, тоже „засуетились“ на фоне мятежа в РФ.

„[Они] успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий „вооруженного мятежа“: надо же отчитываться“, — утверждает Лукашенко.

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