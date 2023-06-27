Успешный ЧЕ: эстонская дзюдоистка привезла бронзу. Ориентир - олимпийские медали

Акатас обеспечила себе место в пятерке лучших. Следующей соперницей в борьбе за медали девушки из Эльва стала Сузанна Банашевска из Польши, занимающая восьмое место в мировом рейтинге. Об опасности девушки из Польши говорит тот факт, что в полуфинале она смогла победить лидера рейтинга. В матче за медали Актас показала, почему все эстонское дзюдо ждет большой успех в будущем. Против сильного соперника она продемонстрировала разносторонний наступательный арсенал, сильную защиту, зрелую тактическую борьбу и проявила истинный бойцовский дух. В очередной раз соперница ее сильно прессинговала, и Актас снова оказалась на грани поражения. В начале второй дополнительной минуты поединка, ушедшего в овертайм, Актас провела, пожалуй, свою самую мощную атаку за весь сезон и уложила полячку на спину. Эмма-Мелис Актас завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров (U18). Это первая медаль для Эстонии по дзюдо в этой возрастной группе за более чем десять лет.

В борьбе за бронзовую медаль спортсменка из спортивного клуба „Olümpiko“ впервые победила испанку Айтану Сала Кано. Далее ее соперницей была сильная итальянка, с которой Актас ранее не встречалась на сборах и соревнованиях. Тактика итальянки заключалась в том, чтобы не давать нашей спортсменке времени на подготовку атаки и постоянно атаковала первой. Хотя атаки соперницы были не очень опасными, высокий темп создавал проблемы для Актас. Тактика итальянки сработала, и арбитры дважды наказали Актас за пассивность. Третий штраф означал бы немедленный проигрыш. Актас проявил твердую решимость и не сдалась в трудной ситуации. В последние секунды основного времени, после низкой атаки, она умело уложила соперницу на спину и одержала победу.

Во втором круге Актас без особых усилий победила венгерскую спортсменку Веронику Одори. Это вывело ее в четвертьфинал, где она встретилась с австрийкой Хелен Шраттенхольцер, дважды обыгравшей Актас ранее в этом сезоне. Актас хорошо начала и выиграла первую фазу борьбы, но следующий бросок провалился, и в результате она потерпела поражение.

Эмма-Мелис Актас, у которой был очень стабильный сезон в тяжелом весе среди девочек, вышла на соревнования под номером 13 в мировом рейтинге среди кадетов. Однако, поскольку на вершине мирового рейтинга преобладают европейцы, это помогло ей избежать встречи с другими лучшими дзюдоистами в первом раунде.

Конечно же, Эмма-Мелис Актас осталась полностью довольна соревнованиями: „Я ехала на ЧЕ с высокими ожиданиями, но понимала, что мне еще нужно много тренироваться, чтобы получить золото. Перед поединком за бронзу я чувствовала себя довольно неуверенно, сомневалась, что смогу победить полячку, но громкие болельщики с трибун вселили в меня достаточно уверенности, чтобы закончить этот поединок победой. Я так хотела победить, и их поддержка придавала мне больше сил“.

Помимо Актас, лучшее соревнование в своей жизни провел дзюдоист из Силламяэ Михаил Шур.

В весовой категории до 60кг, в которой выступал Михаил, было 33 участника. В первом поединке Михаил чисто выиграл у сильного португальского дзюдоиста. В 1/8 финала Миша уступил призёру первенства мира 2022 года и двукратному призёру первенства европы из Венгрии.

В утешительных раундах Михаил выиграл у спортсменов из Косово, Дании и Германии. В поединке за бронзовую медаль Миша боролся со спортсменом из Франции. К сожалению, за 35 секунд до окончания встречи Михаил пропустил бросок соперника, который не успел отыграть.

В итоге у Михаила 5 место, что является отличным результатом.

Другие эстонские дзюдоисты выступили также неплохо. Филипп Щекотин (-55 кг) убедительно победил британца и украинца, но уступил будущим медалистам из Сербии и Словении. Саад Дикаев (-73 кг) победил бельгийца и британца, но проиграл грузину в овертайме в равном матче, затем победил австрийца и, наконец, в очень напряженном поединке в овертайме проиграл сербскому спортсмену. Гаяне Погосян (+70 кг) красивыми бросками победила румынку, но вынуждена была признать превосходство француженки и представительницы Чехии. Все трое тренируются в спортивном клубе Audentes в Таллинне. Таллиннский спортсмен клуба „Aitado“ Марек-Адриан Мясак (+90 кг) стал девятым в своих дебютных титульных соревнованиях при очень сильной конкуренции.



Для молодежной сборной Эстонии по дзюдо это лучший результат титульных соревнований за многие годы. Главный тренер команды Эгерт Эхари доволен тем, что ярко выступил не один спортсмен, а спортсмены всех весовых категорий показали улучшение в борьбе и постепенно приближаются к европейским вершинам.

„В этом сезоне мы постарались всей командой подготовиться к борьбе за титул по определенному плану. Улучшилось сотрудничество между разными клубами и тренерами. Клубы и родители нашли средства, чтобы мы могли участвовать в большем количестве этапов ЧЕ и международных сборах, чем обычно, что чрезвычайно важно для развития. Хорошие результаты на титульных соревнованиях говорят о том, что у нас есть трудолюбивые спортсмены и хорошие тренеры, которые усердно работают над тем, чтобы в ближайшем будущем эстонское дзюдо снова было на высоком уровне, чтобы снова бороться за медали на Олимпийских играх“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.