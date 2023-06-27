Неудавшийся мятеж Пригожина: зачем и что теперь будет? Главные вопросы (на многие из которых пока нет ответа)

Параллельно Пригожин делал личные выпады в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Материл их, показывая горы трупов наемников, обвинял в некомпетентности и, как следствие, потерях российской армии. Объектом насмешек Пригожина стали члены семьи Шойгу. В мае конфликт, казалось, достиг точки кипения, когда глава „Вагнера“ пригрозил увести своих бойцов из Бахмута без приказа, если поставки боеприпасов не будут увеличены. Свой ультиматум Пригожин так и не выполнил, сам Бахмут вскоре был взят, а „Вагнер“ вскоре объявил об отходе в „тыловые лагеря“ (где конкретно они находятся и сколько их, публично неизвестно).

Но и сказать, что внезапное обострение отношений Пригожина с руководством Министерства обороны и генерального штаба возникло на пустом месте, нельзя. Этот конфликт продолжался месяцами. Сначала создатель ЧВК „Вагнер“ обвинял военное руководство в никудышном управлении. Потом — в нежелании признавать заслуги „Вагнера“ (в итоге зимой министерству впервые пришлось открыто признать, что армия привлекает наемников к украинскому вторжению). Затем — в создании искусственного „снарядного голода“ (то есть сознательном снижении поставок боеприпасов), которое мешало вагнеровцам наступать на Бахмут.

В своем первом аудиообращении после конца мятежа Евгений Пригожин утверждает, что погибло „около тридцати“ бойцов, а некоторые получили ранения. После этого, по его словам, совет командиров „Вагнера“ принял решение „выдвигаться“.

К началу недели у нас так и не появилось объективных верифицированных данных в поддержку этой версии. Единственным „свидетельством“ удара остается невнятное видео в канале „Разгрузка Вагнер“, на котором неизвестные мужчины прибегают на обугленную лесную поляну, в процессе почему-то обсуждая, что украинцы такую атаку устроить не могли. И хотя детали на этом ролике похожи на те, что заметили на другой съемке одного из лагерей „Вагнера“, видео выглядит постановочным. Указывает на это и то, что за несколько дней мы ничего так и не узнали о конкретных жертвах среди вагнеровцев и не увидели других фото и видеосвидетельств.

О „марше справедливости“ Евгений Пригожин объявил вечером в пятницу, 23 июня. Формальным предлогом создатель ЧВК „Вагнер“ назвал „ракетный удар“, который якобы был нанесен по тыловому лагерю наемников и привел к многочисленным жертвам.

Зачем Пригожин устроил „марш справедливости“? Какой у него был план (и был ли)?

Сам Пригожин объяснил свои мотивы лишь вечером в понедельник, 26 июня. В голосовом сообщении он рассказывает, что он и командиры „Вагнера“ действительно были не согласны с требованием подписать контракты с Министерством обороны, потому что, по их мнению, это фактически привело бы к прекращению существования ЧВК. По словам основателя „Вагнера“, несмотря на это, наемники, как он утверждает, собирались сдать свою технику властям 30 июня, за день до дедлайна по подписанию контрактов с Минобороны (что в „Вагнере“ расценивали как расформирование ЧВК). И якобы лишь нанесенный по полевому лагерю наемников „удар“ помешал этим планам.

Примечательно, что еще весной, давая интервью автору проекта WarGonzo Семену Пегову, на вопрос о мятеже Пригожин ответил так: „Поход на Москву — мысль интересная, но мы не думали“.

„Это для него был вынужденный отчаянный шаг, — говорит он. — До этого ЧВК получала деньги как бы напрямую, все остальное они делали сами. А тут все бы шло через Минобороны — вооружение, техника, форма. Забирали бы технику по своему решению, давали бы указания“. По словам собеседника, Пригожин понимал, что через несколько месяцев потерял бы вес.

Именно этим обстоятельством — нежеланием терять самостоятельность — мятеж Пригожина и объяснил Би-би-си собеседник, знакомый с бизнесменом (попросил об анонимности).

А в июне власти вдруг объявили, что ожидают, что все добровольческие формирования (а именно к ним они формально причисляют все ЧВК, которые законом запрещены) обязаны подписать контракты с армией. Для Пригожина это, вероятно, значило бы утрату контроля над „Вагнером“, развитием которого он занимался еще с 2014 года, когда Россия первые вторглась в Донбасс. Публично он несколько раз заявил, что контрактов с Минобороны его бойцы не будут подписывать.

Кремль и Министерство обороны, казалось, не замечали конфликта. Но в какой-то момент у Пригожина забрали возможность вербовать заключенных российских колоний, которые были одним из главных источников пополнения для „Вагнера“. Бизнесмен делал это еще с прошлого лета, фактически при личном участии президента России Владимира Путина, который недавно наконец открыто признал, что милует таких завербованных. Но весной функция вербовки полностью перешла к Минобороны.

Один из главных вопросов, оставшихся после „марша справедливости“, звучит так: почему власти никак не пытались остановить мятежников? Фотографии и видео субботних событий явно демонстрируют, что колонны вагнеровцев вошли в Ростов-на-Дону, не встретив какого-либо сопротивления — например, на одном из роликов видно, как блокпост полиции просто провожает взглядом технику участников бунта.

Почему никто не попытался помешать мятежникам? Почему Кремль не пошел на силовой сценарий? Могли ли бунтовщики добиться успеха?

Мы не знаем, как Пригожин оценивает итоги своего похода. Возможно, вот этими словами: „Нормальный результат. Всех взбодрили“. Их Пригожин произнес , уезжая из Ростова вечером 24 июня.

Не исключено, что походом на Ростов и Москву Пригожин просто хотел привлечь внимание Путина, потому что других возможностей сделать это в последние время у него не было, предполагает его знакомый: „Он решил так объяснить, что он по-прежнему верен Путину, но его надо оставить на отдельном довольствии и с отдельным хозяйством. Но сделать этого не получилось“.

Глава „Вагнера“ при этом утверждает, что свергать власть не собирался, а колонны на Москву и Ростов-на-Дону шли „для демонстрации протеста“.

Теперь Пригожин говорит, что цели у похода было две — не допустить уничтожения ЧВК „Вагнер“ и „привлечь к ответственности лиц“, которые совершили ошибки во время вторжения в Украину (видимо, речь о Шойгу и Герасимове). Кроме того, в понедельник бизнесмен хвастался, что во время мятежа его бойцам практически без потерь удалось пройти расстояние, которое превышает расстояние от линии разграничения — по состоянию на начало широкомасштабного российского вторжения — до Киева. „Если бы действия 24 февраля выполняло подразделение по уровню обученности, моральной собранности, как „Вагнер“, то, возможно, спецоперация [в Украине] длилась бы сутки“, – считает Пригожин.

Чего в действительности добивался Пригожин и в чем заключался его план, сказать сложно. „На бумаге“ создатель ЧВК „Вагнер“ просил выдать ему Валерия Герасимова и Сергея Шойгу. Именно этого он требовал у генералов Юнус-Бека Евкурова и Владимира Алексеева, которые, судя по всему, оказались пленниками вагнеровцев после того, как те захватили здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Предположить, что российские власти действительно выполнили бы это требование, довольно сложно.

Но, судя по всему, приказа открывать по мятежникам огонь силовики так и не получили. Почему? Причин может быть несколько, но точного ответа у нас тоже нет. Не исключено, что власти осознавали, что просто не располагают достаточным количеством сил для боев с наемниками Пригожина — наиболее боеспособные части сейчас заняты сдерживанием украинского контрнаступления. Кроме того, реальные бои в городских условиях (а Ростов-на-Дону — город–миллионник), вероятно, привели бы к огромным жертвам. Особенно с учетом того, что сторонники Пригожина, судя по фото, располагали и тяжелой техникой.

Ответа на вопрос о том, почему власти выбрали „мягкий сценарий“, у нас сейчас нет. Никаких комментариев на этот счет власти не давали. Мы знаем, что еще вечером 23 июня, когда Пригожин только объявил о своем мятеже, в Москве и Ростове-на-Дону по тревоге подняли полицию, военных, Росгвардию и ФСБ; в обоих городах заметили бронетехнику, начались перекрытия дорог. Владимир Путин в специальном обращении прямо назвал Пригожина (хоть и не называя его имени) предателем, который нанес стране удар в спину, и пообещал, что все участники бунта будут наказаны. В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

Судя по всему, без особых проблем колонна мятежников продвигалась и по трассе М-4 „Дон“. Из неофициальных сообщений каналов, связанных с разными сторонами конфликта, известно, что наемники, судя по всему, сбили несколько вертолетов и самолет, которые, предположительно, пытались препятствовать их продвижению — в понедельник это подтвердил и сам Пригожин. Но ни о каких масштабных боях речи явно не шло — иначе к понедельнику у нас бы уже были фото- и видеосвидетельства таких сражений. В итоге наемникам удалось дойти аж до Ельца в Липецкой области — это меньше чем в 350 километрах от Москвы. Глава „Вагнера“ утверждает, что по дороге ЧВК установила контроль над всеми военными объектами, а „на земле“ не погиб ни один российский военный.

Никак не препятствовали силовики и захвату штаба Южного военного округа — одного из ключевых центров управления вторжением России в Украину — и других военных объектов. На роликах Пригожина видно, что не пытаются мешать ему и генералы Евкуров и Алексеев — и это несмотря на то, что к тому моменту ФСБ уже завела на создателя ЧВК „Вагнер“ дело о мятеже.

На первый вопрос в каком-то смысле ответил сам Песков, объявляя о сделке: „Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами“. Этот аргумент можно посчитать разумным. Вряд ли власти, для которых мятеж явно стал полной неожиданностью, хотели проверить, что произойдет, если колонны Пригожина доберутся хотя бы до Оки, ближайшей водной преграды на пути к Москве, или вести бои с вагнеровцами в городской черте Ростова. Об этом в понедельник прямо сказал и министр иностранных дел Сергей Лавров: по его словам, если мятежники дошли бы до столицы, кровопролития было бы не избежать.

После этого объявления возникло сразу несколько вопросов. Зачем это понадобилось Кремлю, когда Владимир Путин еще утром грозил карой мятежникам? Почему Пригожин, который проехал полстраны без сопротивления, согласился на изгнание? И причем здесь вообще Лукашенко?

Параметры этой сделки позже озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Они, по словам последнего, таковы: Пригожин „уйдет“ в Беларусь (в каком качестве, непонятно), дело о мятеже закроют, судить его участников не будут из уважения к их военным заслугам (то есть участию во вторжении в Украину), с частью из них (теми, кто не участвовал в бунте) Минобороны подпишет контракты.

Вечером в субботу 24 июня, когда на московских улицах уже заметили блокпосты с автоматчиками, стало известно, что „марш Пригожина“ остановился и разворачивается в обратном от столицы направлении. Кремль и Пригожин объявили, что достигли договоренности при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

Зачем Путин пошел на сделку с Пригожиным? Почему тот согласился и развернул колонны? Причем тут вообще Лукашенко?

Примечательно, что в воскресенье вечером в телеграм-каналах появились (непроверяемые) сведения о том, что у военного руководства якобы появились вопросы к тем, кто должен был охранять штаб ЮВО – об этом, в частности, писала бывшая помощница Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. Но уже к вечеру она уточнила, что с бойцами, которые просто выполняли указы командования, уже „все хорошо“.

Сам Пригожин утверждал, что военные просто не захотели открывать огонь по вагнеровцам, но подтвердить или опровергнуть его слова невозможно. Хотя с осторожностью можно сказать, что масштабной публичной поддержки со стороны армии или других силовиков его мятеж не получил.

Почему переговорщиком выступил именно Лукашенко? Сам он этого пока не объяснил. По словам Дмитрия Пескова, это связано с тем, что Пригожина с президентом Беларуси связывает давнее знакомство. „Я его так и называю: Женя. У нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие“, — говорил Лукашенко о Пригожине в 2020 году. В СМИ и соцсетях еще с выходных спекулируют на предмет того, что были и другие переговорщики: в частности, звучало имя губернатора Тульской области Алексея Дюмина, но власти региона это отрицали.

Нельзя исключать и того, что Пригожин осознал, что для полноценного бунта ему просто не хватит сил. С пятницы о поддержке мятежников не объявила ни одна крупная силовая структура. Создатель ЧВК „Вагнер“ утверждал, что его поддерживают 25 тысяч бойцов и даже некоторые военные, но проверить это сложно. А в Кремле говорят, что некоторые вагнеровцы передумали бунтовать уже в процессе.

Об этом почти теми же словами говорит Би-би-си и собеседник, знакомый с высокопоставленными чиновниками. „Ну пришел в Москву — и что? Нету там Шойгу и Герасимова — уехали в Петербург, или Калининград, или Новосибирск, или Нижний Новгород“, — комментирует он.

„Ну вот, положим, пришел ты в Москву. А что дальше делать? Ну пришел ты в Кремль, насрал в Царь-пушку, а власть где? Власть уехала с тем, у кого кнопка. Спецсвязь при отъезде отключили на всякий случай, Останкино перевезли в какой-нибудь запасной центр где-нибудь не в Москве. Ну, город пограбили, машины пожгли – Пригожин бы в этот же момент потерял контроль за ситуацией“, — рассуждает знакомый бизнесмена.

Но можно предположить, что решение не идти на дальнейшую эскалацию объясняется еще и тем, что у Пригожина и его бойцов просто не было конкретного плана.

Ответить на второй вопрос — зачем это Евгению Пригожину — сложнее. Если верить самому основателю ЧВК, то остановиться он и его наемники решили из-за того, что, подойдя ближе к Москве, поняли: прольется кровь. „Первый фактор — мы не хотели проливать русскую кровь. Второй фактор — мы посчитали, что демонстрации того, что мы собирались сделать, было достаточно“, — объяснил Пригожин вечером 26 июня.

Не знаем мы, и что случилось с участниками бунта — вернулись ли они в те самые полевые лагеря, местонахождение которых неизвестно? Или отправились в Беларусь с Пригожиным? Или до сих пор остаются в российских регионах? Неизвестна судьба и тех бойцов „Вагнера“, которые в мятеже не участвовали.

Собеседник при этом подчеркивает, что сделать точный прогноз о судьбе бизнесмена, наверное, не возьмется сейчас никто — слишком много неизвестных в этом уравнении. Хотя предположить, что Пригожин сможет вернуть расположение Владимира Путина, обвинившего его в предательстве, трудно.

Что будет происходить с создателем „Вагнера“ в ссылке и в каком качестве он едет в Беларусь, неизвестно. Один из главных вопросов касается судьбы его многочисленных бизнес-активов — компании „Конкорд“, связанных с бизнесменом СМИ, контрактов на поставки питания российской армии и так далее. Знакомый Пригожина в разговоре с Би-би-си предполагает, что активы у бизнесмена так или иначе заберут, а сам он, вероятно, не задержится в Беларуси и, например, уедет в Африку.

Где сейчас находятся Пригожин и его бойцы, попросту неизвестно. В субботу вечером, 24 июня, внедорожник с создателем ЧВК „Вагнер“ уехал из Ростова-на-Дону, но что с ним случилось после этого, никто не знает. Песков сказал, что „слово президента“ (того же, который в субботу утром грозил наказанием) гарантирует, что Пригожин доедет до Беларуси.

Где сейчас Пригожин и его бойцы? Неужели дело о мятеже правда закроют, а Путин всех простит?

Так или иначе, теперь госпропагандисты призывают поставить Лукашенко памятник в Москве. А многие вспоминают, как в 2020 году Россия помогла подавить президенту Беларуси масштабные протесты из-за фальсификаций на выборах – в каком-то смысле посредничество Лукашенко теперь выглядит как благодарность за ту поддержку.

Важно помнить, что для Беларуси непредсказуемый ход событий в России, вероятно, был бы проблемой — помимо Москвы, союзников у Минска не так много.

Важно помнить о том, что сейчас перед властями стоит важная дилемма: во время мятежа, судя по всему, сторонники Пригожина убили нескольких российских военных (по разным оценкам , до 20 человек). В „патриотических“ каналах уже говорят о том, что оставить это без наказания нельзя. Как отреагируют на это Кремль и силовики, мы не знаем. Но, кажется, власти легко могут оказаться в ситуации, когда выяснится, что проще оказаться в колонии за антивоенный плакат или политическую деятельность (к примеру, в эти дни оппозиционеру Алексею Навальному, судя по делу об „экстремизме“, грозит больше 30 лет тюрьмы), чем за попытку переворота и убийство российских военных.

Так или иначе, к утру понедельника „Коммерсант“ и источники „РИА Новости“, ТАСС и „Интерфакса“ почти синхронно сообщили , что пока дело на Пригожина, которое расследует ФСБ, никто и не закрывал.

Кажется, позицию государства в этом вопросе в программе Владимира Соловьева выразила глава RT Маргарита Симоньян (кстати, молчавшая о самом мятеже): „Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они [юридические нормы] перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом“.

Вопросы вызывает и судьба дела, которое завели на Пригожина. Кремль обещал, что оно будет закрыто. „Очень интересно было бы посмотреть на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина. Чем оно (будет) мотивировано? Внезапно обнаружилось отсутствие состава преступления? Или, может быть, вообще события преступления не было, а нам всё показалось и это были съемки остросюжетного кино? Может быть, проявилось деятельное раскаяние?“ — иронизировал с утра юрист Григорий Вайпан.

Более того, не знают этого и в администрации Беларуси. Когда журналисты „Зеркала“ позвонили туда под видом обеспокоенных граждан, в ведомстве ответили: „Я ровно столько же смотрю телевизор, сколько и вы. Знаю только ту информацию, которая излагается по телевидению“.

В России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. О том, что депутаты хотят законодательно определить статус ЧВК, он говорил еще несколько недель назад.

Судьбу бойцов ЧВК комментировали в основном депутаты Госдумы. Бывший военный, депутат от КПРФ Виктор Соболев, который ранее критически высказывался о ЧВК, предположил, что уйти вместе с Пригожиным в Беларусь бойцам „Вагнера“ вряд ли позволят. По его словам, дальнейшая судьба наемников будет зависеть от решений Путина.

Скорее всего, как „единый организм“ ЧВК „Вагнер“ не сохранится, пишет газета „ Ведомости » со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Сотрудникам ЧВК будет предложено в индивидуальном порядке „раствориться“ в структурах Минобороны или Росгвардии. Это связано с тем, что больше доверия к руководству ЧВК быть не может, отмечает газета.

Путин планирует перевести подразделения ЧВК под командование Минобороны и уволить нынешних командиров „Вагнера“, сообщило британское издание Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании. Также, по данным издания, в мятеже участвовали восемь тысяч наемников, а не 25 тыс., как заявлял Пригожин.

После того, как Пригожин заявил о прекращении мятежа и возвращении сил в полевые лагеря, в Кремле заявили, что не будут преследовать бойцов ЧВК, которые участвовали в мятеже, „с учетом их заслуг на фронте“. Те же, кто в „марше справедливости“ не участвовал, смогут подписать контракты с Минобороны, сказал Дмитрий Песков.

Что будет с военными формированиями „Вагнера“ и сохранится ли сама ЧВК — также непонятно. Но можно с уверенностью полагать, что в своем нынешнем виде „Вагнер“ — самая мощная и известная армия наемников в России — существовать уже не будет.

Что теперь будет с наемниками? Что ждет ЧВК „Вагнер“?

„[Получается], что власть может приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам, но вообще не способна защитить Москву или Ростов от незаконных формирований, совершающих попытку мятежа и госпереворота“, — констатирует близкий к Кремлю собеседник Би-би-си.

Войска „Вагнера“ смогли беспрепятственно войти в Ростов и занять штаб Южного военного округа, сопротивления им не оказывали. Однако еще в пятницу вечером генерал Суровикин, который раньше считался единомышленником Пригожина, записал видеообращение, в котором призвал бойцов ЧВК остановиться. „Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации“, — заявил он.

Еще в своих первых пятничных обращениях Пригожин заявил, что его поддерживает российская армия, но объективных доказательств этому не было.

Были в сети и видео, где люди аплодировали и поддерживали бойцов „Вагнера“, которые покидали Ростов в субботу вечером после решения разворачивать колонны.

О том, на чьей стороне были симпатии чиновников, военных и россиян, можно судить только по косвенным признакам. После того, как наемники из „Вагнера“ вошли в Ростов, в соцсетях появилось несколько видео скопления возбужденных людей в центре города. На одном из видео боец „Вагнера“ призывает всех к спокойствию, а к нему подходят несколько мужчин, чтобы пожать бойцу руку. Также было несколько видео, на которых жители Ростова спорили и ругались с бойцами ЧВК: например, один мужчина говорил, что бойцы подняли в городе панику, а другой — что из-за „Вагнера“ разбомбят город.

В своем новом аудиосообщении Пригожин говорит, что белорусский президент Лукашенко „протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК „Вагнер“ в законной юрисдикции“. Но что конкретно это значит для будущего ЧВК — неясно.

Другой депутат, Павел Крашенинников, глава комитета по законодательству, заявил, что теперь ЧВК „Вагнер“ не сможет принимать в свои ряды тех, кто отбывает сроки в колонии. Теперь по закону военные контракты могут заключаться только с Минобороны. Закон, по которому осужденные могут заключать военные контракты, но только с Министерством обороны, был подписан на прошлой неделе.

По словам Картополова, сейчас нет причин запрещать ЧВК „Вагнер“, так как к самим бойцам „ни у кого нет претензий“. „Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого — ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет“, — заявил Картаполов.

О том, где именно во время похода Пригожина на Москву были российские чиновники и бизнесмены, информации нет. Издание „Важные истории“ (признано в РФ „иноагентом“ и нежелательной организацией) указывает на активность вылетов бизнес-джетов из Москвы. В частности, издание отмечает, что утром в субботу из России улетели самолеты олигархов Владимира Потанина и Аркадия Ротенберга.

О чем члены правительства думали в день бунта, остается только догадываться. Журналисты проекта Faridaily, посмотрев заседание кабмина в понедельник, сделали вывод, что „такими замученными и уставшими“ членов правительства видели впервые. В субботу телеграм-каналы со ссылкой на сервис Flightradar сообщали, что личный самолет министра торговли и промышленности Дениса Мантурова в тот день утром приземлился в турецком Даламане. Сам Мантуров в понедельник был на совещании правительства.

Никто из российских чиновников публично не выступил на стороне Пригожина. Многие высокопоставленные чиновники никак не высказались о происходящем. Среди них — мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр Михаил Мишустин и члены его правительства. Заявления Собянина касались только введения режима КТО и объявления 26 июня нерабочим днем в Москве.

Следом за этим в телеграм-каналах российских губернаторов стали появляться похожие слова в поддержку Путина. По подсчетам Би-би-си, более 20 российских губернаторов из разных регионов России заявили о своей поддержке президента и призывали людей сплотиться вокруг Путина. К единству и недопущению раскола призывали и главы двух палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

В субботу днем, после обращения Владимира Путина, несколько губернаторов и чиновников стали также записывать свои обращения — но не с призывами к ЧВК, а в поддержку российского президента. Первыми обращения выпустили главы оккупированных Россией территорий Запорожья, Херсонской области, „ДНР“, „ЛНР“ и аннексированного Крыма, отметило издание „Вот так“. Это были односложные обращения типа „Донецкая Народная Республика с Президентом!“.

Вслед за ним с похожим обращением выступил заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев. Он заявил, что действия Пригожина — это „удар в спину стране и президенту“. „Только президент имеет право назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь посягнуть на его власть“, — сказал Алексеев.

Скорее всего, можно предположить, что, показав и россиянам, и миру свою слабость, Кремлю придется теперь продемонстрировать силу. Обычно российские власти в этом случае усиливают внутренние репрессии (впрочем, это происходило и до попытки мятежа) и усиливают обстрелы Украины, где уже много месяцев армия не может добиться хоть сколько-нибудь значимого продвижения. Так или иначе, реакцию (или бездействие) власти мы увидим в ближайшее время.

Неутешительные выводы делают даже прокремлевские комментаторы. „Мятеж показал, что российская государственная система управления силовыми структурами отчасти дисфункциональна, — сокрушается политолог Сергей Марков. — Ведь самая прославленная и боеспособная часть подняла мятеж. И ведь силовые структуры не смогли серьезно купировать мятеж. Пришлось договариваться“.

Ответить на этот вопрос, кажется, проще всего — повлиять положительно на имидж власти и армии попытка мятежа вряд ли способна. Подробно об этом Би-би-си поговорила сразу с несколькими экспертами. Все они сходятся в том, что произошедшее говорит о слабости и хрупкости государства, которое уже полтора года утверждает, что в целом события в стране развиваются по плану.

Тезис о том, что Пригожин умеет вступать лишь во временные тактические союзы, отчасти подтверждается его отношениями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Еще в прошлом году они вместе критиковали армейское руководство, а Кадыров называл бизнесмена братом. А уже в выходные чеченский спецназ „Ахмат“ готовился разгонять восстание в Ростове-на-Дону и защищать Москву (хотя по неясным причинам до этого дело так и не дошло).

Отсутствие поддержки Пригожина в элитах связано в том числе с характером самого бизнесмена, рассуждает его давний знакомый: „Он никогда ни с кем не кооперировался. В этом и есть его проблема. Он абсолютно одинокий волк. Ни с кем в альянсы не вступал. Попытки разных людей с ним контактировать заканчивались ничем — это просто не про него. Рядом с ним никого, просто выжженная пустыня. Все должны лежать вниз и слушать его внимательно. Он предлагал просто присоединяться к нему на своих условиях, что мало кого устраивало. Это и понятно — связываться с полублатным, со странными замашками и армией уголовников как-то в целом стремно“.

Еще полгода назад многие удивлялись, как украинским беспилотникам удается добираться до Москвы, а сейчас несколько тысяч вооруженных боевиков ЧВК „Вагнер“ проходят путь от востока Украины почти до российской столицы как нож сквозь масло. Возникает вопрос: а если бы это были не вагнеровцы, а регулярные части ВСУ с современным натовским вооружением? И не одна бригада, а десяток?

Но теперь возникает много вопросов, на которые нет однозначных ответов, и одни лишь предположения вызывают апокалиптические предчувствия.

Безусловно, устроенная Пригожиным междоусобица меняет расклад сил, сказывается на процессе управления войсками и вносит коррективы в стратегические планы командования обеих сторон, хотя такие планы разрабатываются не сиюминутно.

Очевидно, что внутрироссийские распри и не должны были напрямую сказаться на ходе военных действий. События происходили в глубоком тылу, а военные на передовой следуют заранее намеченным оперативным планам и решают насущные, гораздо более приземленные задачи. Им не до Пригожина с Шойгу — нужно выжить, нужно выполнять приказы командиров.

Судя по военным сводкам и другим сообщениям, мятеж Пригожина никак не отразился на ситуации на фронте. На различных участках продолжались встречные бои, украинская армия добилась небольших территориальных приобретений на юге и в районе Бахмута, но темпы ее продвижения были примерно такими же, как и несколькими днями ранее.

С другой стороны, в провоенных каналах активно начали обсуждать грядущую отставку Шойгу и его смену на Дюмина. И хотя никаких реальных данных, которые это бы подтверждали, нет, ясно, что внутренних конфликтов российской армии и силовикам не избежать.

Знакомый Пригожина считает, что в каком-то смысле „победителем“ из ситуации выйдет министр обороны Сергей Шойгу. После месяцев конфликта с „Вагнером“ военное руководство доказало Владимиру Путину свою верность. Месяцами президент России поддерживал и армию, и ЧВК, давая Евгению Пригожину большую, чем многим другим, свободу (вспомнить хотя бы отсутствие реакции на внесудебную казнь наемника Евгения Нужина). Но „эксперимент“ с поддержкой ЧВК явно закончился неудачно, поэтому можно ожидать, что ставку в ближайшие месяцы власти будут делать именно на официальные структуры.

При этом недовольны происходящим на фронте и в тылу не только наемники Пригожина, но и многие другие, воюющие на стороне России: о вопиющей несправедливости, некомпетентности генералов и бесчеловечном отношении командования говорят как штатные военные Минобороны, так и бойцы различных военизированных формирований — добровольцы, мобилизованные из самопровозглашенных „народных республик“ и т. д.

Поход ЧВК „Вагнер“ на Москву сопровождался видеороликами с вооруженными людьми и сообщениями в соцсетях, авторы которых выражали сочувствие и поддержку мятежникам.

Не исключено, что оценив итоги мятежа Пригожина (а он пока что не выглядит таким уж провальным), массы недовольных солдат перефразируют Аль-Капоне: обращениями к Путину и силой можно добиться гораздо большего, чем просто обращениями к Путину. Не обязательно возникнет план нового похода на Москву — могут вспыхнуть локальные бунты, а это уже чревато и обвалом фронта.

А что если в следующий раз мятежники всё же решат повторить „марш справедливости“ и пойдут до конца, да еще и захватят по дороге ядерные объекты и хранилища?

Необходимо учитывать и фактор неопределенности, с которым столкнулись российские солдаты и командиры младшего-среднего звена. Ситуация, когда неясно состояние самой правящей верхушки, непонятно, где находится и чем занимается высшее военное командование, и нет ответа на главный вопрос: „А что это было?“, не способствует решимости вести войну „до победного конца“ и жертвовать собой ради расплывчатых целей высокого начальства.

Что будет с силами „Вагнера“ в Африке и в Сирии?

Во время своего мятежа Евгений Пригожин не только вывел своих наемников с линии украинского фронта, но и сохранял присутствие в таких странах, как Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика и Мали.

Просто вывести всех этих людей, закрыв проекты, российская власть вряд ли может себе позволить, учитывая, что африканские страны остаются одними из немногих союзников Кремля, а министр иностранных дел Сергей Лавров за последние полтора года несколько раз летал на этот континент, убеждая африканских лидеров сохранить как минимум нейтральность по отношению к российской войне.

Поставить во главе ЧВК какого-то более понятного российской бюрократии менеджера тоже вряд ли получится, поскольку многие из этих проектов строились в том числе на личных связях Евгения Пригожина с теми или иными местными лидерами — от маршала Халифы Хафтара до президента Фостен-Арканжа Туадеры.

Очевидно, что пока пригожинские наемники двигались к Москве, Владимиру Путину было не до размышлений об Африке, но вспомнить об этом направлении ему все равно придется при решении вопроса, как быть дальше с Евгением Пригожиным и его „Вагнером“.