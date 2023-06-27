27.06.2023, 11:03
ВИДЕО | Неймар и его девушка объявили, что ждут девочку
ФОТО: | Scanpix
Звезда „Пари Сен-Жермен“ Неймар его девушка Бруна Бьянкарди объявили о том, что ждут девочку.
Игрок сборной Бразилии и Бьянкарди разместили в социальных сетях видео, на котором Неймар узнает, что у него скоро родится дочь, пишет Sports.ru.
„Мы так ждем этого момента“, — написал Неймар. „Мы не можем дождаться встречи с тобой, ДОЧКА!“.
В апреле пара объявила, что ждет первого совместного ребенка.
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