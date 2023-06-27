Впечатляет! Олимпийская чемпионка из Грузии отобралась на свою 10-ю Олимпиаду

Салуквадзе завоевывала золото и серебро на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, выступая за сборную СССР. 20 лет спустя на Олимпиаде в Пекине Салуквадзе завоевала бронзу для Грузии, пишет Sportmail.

На Олимпийских играх 2016 года также в стрельбе выступал сын спортсменки Цотне Мачавариани. Впервые в истории на одной Олимпиаде участвовали мать и сын.

Рекорд по количеству участий в Олимпиадах сейчас держит канадец Иан Миллар. Выступавший в конном спорте Миллар участвовал в десяти Играх: с Мюнхена-1972 по Лондон-2012. Олимпиаду в Москве канадец пропустил из-за бойкота.

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