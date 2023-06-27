Цепная авария в Таллинне: один из водителей попал в больницу

ДТП произошло на перекрестке улиц Техника и Комеэди, когда автомобиль Volvo V70, которым управлял 18-летний молодой человек, во избежание столкновения затормозил перед Mercedes-Benz с 35-летней женщиной за рулем, остановившейся для поворота налево.

В это время по той же полосе двигался Renault Master, за рулем которого находился 27-летний мужчина. Он не успел затормозить и врезался в Volvo. От удара Volvo въехал в стоявший перед ним Mercedes-Benz.

Медпомощь потребовалась водителю Renault, его доставили в больницу.

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