За рубежом
26.06.2023, 22:17

Экстренное обращение Путина: Подавляющее большинство бойцов „Вагнера“ - патриоты родины, их использовали втемную

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Сегодня вечером президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к жителям РФ. Смотрите видео!

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал. „Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними“, - сказал он.

Путин признал гибель летчиков ВКС РФ в ходе мятежа Евгения Пригожина. Затем лидер России отметил, что мужество и самопожертвование павших в ходе субботних событий героев-летчиков уберегли от ужасных последствий.

„Подавляющее большинство бойцов „Вагнера“ - патриоты Родины, их использовали втемную“, - заявил Путин. Далее он призвал вагнеровцев подписать контракт с Министерством обороны или уйти в Беларусь.

Фамилию Евгения Пригожина президент России так и не назвал. Также не было сказано про уголовные дела из-за мятежа, кадровых перестановок в военном секторе или изменений в системе частных военных компаний.

На этом обращение закончилось. Напомним, до этого Дмитрий Песков обещал, что заявления Путина „без преувеличения, определят судьбу России“.

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