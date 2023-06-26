ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (488-й день) | Джо Байден заявил, что США не имеют никакого отношения к мятежу Пригожина

Евгений Пригожин впервые после окончания мятежа прокомментировал свои действия. По его словам, марш на Москву был начат „из-за несправедливости“, а закончен — чтобы „не проливать кровь русских солдат“. Он также уверяет, что у ЧВК Вагнера не было цели „свергать режим“.

Минобороны РФ показало видео с Шойгу впервые после мятежа Пригожина. При этом близкий к ведомству российский телеграм-канал „Рыбарь“ сообщил, что видео, скорее всего, было записано до мятежа.

Джо Байден прокомментировал мятеж: „Мы ясно дали понять, что мы не причастны, мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы“.

В Москве, Московской и Воронежской областях снят режим контртеррористической операции.

Уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

„Они отстают от графика“. В Вашингтоне считают „отрезвляющими“ первые результаты украинского контрнаступления, утверждает The New York Times.

Консульства Латвии перестали принимать любые заявления на визы от россиян „в связи с непредсказуемым развитием событий в России“.

В Новосибирске и Тюмени возобновили работу центры вербовки в ЧВК Вагнера.

США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

По данным Reuters, официально об этом будет объявлено уже завтра.



Самолет Пригожина улетел из Ростова в Петербург после мятежа, выяснили „Важные истории“ и OCCRP



25 июня джет Embraer Legacy 600 (RA-02795) вылетел из Петербурга и выключил транспондер рядом с Ростовской областью. Около18:00 того же дня самолет вновь появился на радарах над Тамбовской областью и вернулся в Петербург к 19:00.



Последний раз лидера мятежников видели на публике вечером 24 июня на выходе из штаба ЮВО в Ростове.



По данным сервиса FlightRadar, джет RA-02795 в мае и июне летал по маршруту политического турне Пригожина: Петербург – Екатеринбург – восток страны – Новосибирск – Нижний Новгород.



Этот бизнес-джет с 2019 года находится под санкциями США из-за аффилированности с Пригожиным. В списках он указан под старым номером M-SAAN.



M-SAAN был зарегистрирован на острове Мэн, но с сентября 2020 года перерегистрирован в РФ под номером RA-02795.



Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на передовую на востоке Украины.



„Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями - подразделениями Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“, - написал он в Telegram.



Он подчеркнул, что Украина гордится каждым из бойцов и поблагодарил за оборону страны. Служащие „Хортицы“ участвуют в боевых действиях в районе Бахмута.



Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге обсудили возможные последствия прошедшего в выходные мятежа ЧВК в России.



„Ситуация остается сложной и непредсказуемой“, - заявил после встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отметила, что борьба за власть в России далека от завершения.



„Очевидно, что это лишь один из актов в российской драме. Остается неясным, что случится с различными игроками в России“, - указала она. По словам Бербок, война против Украины имела „разрушительные последствия“ для системы власти, выстроенной президентом РФ Владимиром Путиным, что привело к „огромным трещинам“ в российской пропаганде.



„Мы тщательно это анализируем, поскольку это, безусловно, влечет за собой риски, которые мы сейчас еще не можем оценить“, - добавила она.



НАТО пристально наблюдает за развитием событий в России после неудавшегося мятежа боевиков ЧВК „Вагнер“, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Литве.



О возможной реакции на данные события он говорить отказался, указав, что ситуация может дальше меняться. При необходимости Североатлантический альянс „может быстро отреагировать“, заверил Столтенберг после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) и президентом Литвы Гитанасом Науседом на военной базе Пабраде. Одновременно он подчеркнул, что речь идет о внутрироссийском вопросе. Мятеж Пригожина демонстрирует „хрупкость российского режима“, но НАТО не вмешивается в подобные вопросы, пояснил Столтенберг.



Для западного военного альянса важно не позволить себя запугать и не позволить кому-либо создавать преграды для помощи Украине, добавил он.



Украинский десант занял позиции на левом берегу Днепра под Херсоном — российские „военкоры“



Российские телеграм-каналы, пишущие о войне, сообщают, что украинский десант высадился на левом, оккупированном Россией берегу Днепра возле взорванного Антоновского моста под Херсоном. Там идет бой.



Военные блогеры утверждают, что серьезного плацдарма для развития наступления украинцам создать пока не удалось. Впервые о высадке украинцев российские военные блогеры сообщили 24 июня, но эта новость из-за мятежа Пригожина осталась почти незамеченной.



В понедельник военные блогеры распространяют видео переброски небольшой группы украинских военных катером на левый берег, под мост, и боев в маленьком дачном поселке у южного конца моста.

