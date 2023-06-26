Браун тренировал сборную Шотландии с 1993 по 2001 год. Под руководством Брауна „тартановая армия“ принимала участие в чемпионате Европы 1996 и мировом первенстве 1998.

Под руководством Крейга „тартановая армия“ провела 70 официальных поединков — это самое большое количество игр среди всех наставников „горцев“ за 140-летнюю историю существования шотландской сборной.

Покинув национальную сборную, Браун возглавил „Престон Норт Энд“ и „Мотеруэлл“, прежде чем уйти в отставку в „Абердине“ в 2013 году.

Браун шесть раз встречался со сборной Эстонии, на его счету четыре победы и две ничьи. Однако самая запоминающаяся играя состоялась в 1996 году, когда шотландцы во главе с Брауном пожаловались на плохое в то время освещение на стадионе „Кадриорг“, и ФИФА перенесла игру на три часа раньше.

Однако сборная Эстонии решила не выходить на поле, посчитав критику шотландцев необоснованной. Кроме того, Эстонский футбольный союз заявил, что перенести игру за столь короткое время невозможно. Поскольку более поздние проверки подтвердили, что освещение соответствует требованиям, ФИФА решило провести игру на нейтральном поле, она закончилась ничьей 0:0.

В 2001 году за выдающийся вклад в развитие британского футбола Брауну была присвоена степень Командора Ордена Британской Империи. 15 ноября 2010 года Браун был введён в Зал славы шотландского футбола.

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