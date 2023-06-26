Теперь без вариантов. Латвия прекращает выдачу любых виз гражданам России

Во время военного мятежа ЧВК „Вагнер“ глава МИД Эдгар Ринкевич уже заявлял, что Латвия не будет выдавать гуманитарные или какие-либо другие визы гражданам РФ, однако позднее МИД пояснил, что имеется в виду, что не появится каких-либо новых визовых опций для бегущих от нынешней ситуации в России и все ограничения остаются без изменений.