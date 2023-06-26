ВИДЕО | „Если не пойдут убивать, их убьют свои же. Это нелюди!“ Матери и жены мобилизованных в РФ обратились к российским властям
В телеграм-каналах распространяется видеообращение матерей и жен мобилизованных бойцов из отряда „Шторм“ российского города Лермонтова к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу Владимирову. Они утверждают, что военным угрожают убийством, так как те отказываются умирать на передовой „без техники и без патронов“.
„Там в данный момент происходит ужасная несправедливость к нашим детям, мы просим вас помочь нам, обратиться нам больше не к кому, — говорит одна из женщин. — Там идёт моральное давление на наших детей“.
„Оно переходит уже в физическое давление“, — добавляет другая.
По утверждению женщин, их родственников заставляют идти в бой на передовые позиции, несмотря на „обещание“ Владимира Путина, что „мобилизованные будут находиться на второй и третьей линии“.
„Это правило не действует там. У них нет патронов, у них нет командиров. Пожалуйста, примите меры! — обращаются женщины к губернатору. — Им угрожают! Если они не пойдут умирать, их там убьют свои же. Это нелюди!“
По словам женщин, их сыновей и мужей, которые „не отказываются служить, а отказываются умирать без техники и без патронов“, отправляют „на убой“ — на минные поля с лопатами.
По данным телеграм-канала ASTRA, мобилизованные, о которых говорят женщины, находятся в Запорожской области.
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