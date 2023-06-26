„Спасибо за сотрудничество и удачи!“ Состоялась прощальная встреча Каи Каллас и посла Украины Марьяны Бецы
Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца занимала свой пост в течение пяти лет. Срок ее полномочий подошел к концу, и сегодня состоялась традиционная прощальная встреча посла с премьер-министром Каей Каллас.
„[Марьяна Беца] находилась на своем посту в очень сложное время, но неустанно работала, представляя интересы украинского государства, ценности, важные для свободного мира, и добиваясь того, чтобы Украина получила помощь, необходимую ей для победы в войне“, - написала премьер-министр Эстонии на своей странице в Facebook.
Кая Каллас также отметила, что Беца „активно налаживала контакты и взаимодействовала с различными государственными учреждениями и организациями Эстонии, чтобы обеспечить поддержку Украине в столь трудное время“.
Речь идет о евроинтеграции Украины и ее вступлении в НАТО, военной и гуманитарной помощи, а также мерах по повышению цены российской агрессии в виде санкций и специального трибунала.
„У нас было очень хорошее сотрудничество, спасибо и удачи в следующих вызовах!“ - пожелала Беце Каллас.
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