26.06.2023, 18:47
Полиция просит помощи в установлении местонахождения несовершеннолетней Татьяны
ФОТО: PPA
Татьяна ушла из своего дома в столичном районе Кристийне 24 июня около 19.00 и до сих пор не вернулась. Она может передвигаться по Таллинну в небольшой компании.
Рост Татьяны - около 164 см, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, средней длины. На ее лице видны следы самоповреждений. Она может быть одета в короткие черные шорты, серое или зеленое спортивное платье и/или светлую толстовку NIKE.
Всех, кому известно местонахождение Татьяны, просят позвонить в Центр тревоги по телефону 112.