В Беларуси строят лагеря для размещения бойцов ЧВК „Вагнер“?

По словам источника из лестничества области, лагерей будет несколько, один из них как раз расположился в Осиповичах — в 200 километрах от границы с Украиной. Источник добавляет, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Другой источник „Верстки“, близкий к руководству Могилевской области Беларуси, также подтвердил, что властям указали построить лагерь для ЧВК „Вагнер“. О переброске „вагнеровцев“ в Беларусь сообщают, как пишет издание, и их родственники.

Однако мониторинговая группа „Беларускi Гаюн“ опровергает информацию о строительстве лагерей для „вагнеровцев“ в Беларуси.

В своем телеграм-канале группа пишет, что по состоянию на 17:30 26 июня „мы однозначно можем сказать, что за минувшие сутки не было зафиксировано никакой активности в Осиповичском районе, не говоря уже о строительство столь крупного объекта“.

„Беларускi Гаюн“ также отмечает, что вызывают определённые вопросы данные иностранного (российского) издания о том, что им удалось получить комментарии от источников близких к руководству Могилёвской области. „При том, что беларусские независимые СМИ таких комментариев не получали и информацию пока не подтверждают, - пишет издание. - Мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные (о размещении „вагнеровцев“ - прим. ред.) путём прямого наблюдения. На сегодняшний день никаких колонн ЧВК движущихся в Беларусь или уже находящихся в РБ — нет“.



Издание „Зеркало“ также также проверило заявления о наемниках ЧВК Вагнера в Могилевской области

Как обычные граждане журналисты „Зеркала“ обзвонили различные инстанции как в Осиповичах, так в Могилеве и Минске.

В Осиповичском райисполкоме удивились вопросу о ЧВК Вагнера. В отделе по обращению граждан вообще не знали, о чем речь.

— Кто приедет? Это кто такие? — с неподдельным удивлением переспросили там, услышав о ЧВК Вагнера. Сотрудница отдела ничего не знала о том, что наемники могут появиться в районном центре.

