В Беларуси строят лагеря для размещения бойцов ЧВК „Вагнер“?(16)
В Осиповичах Могилевской области (Беларусь) ведется строительство военного лагеря для восьми тысяч бойцов ЧВК „Вагнер“, сообщила „Верстка“. Издания „Беларускі Гаюн“ и „Зеркало“ достоверных подтверждений этому заявлению не обнаружило. Однако позже появилась информация от приближенных к белорусским силовикам.
По словам источника из лестничества области, лагерей будет несколько, один из них как раз расположился в Осиповичах — в 200 километрах от границы с Украиной. Источник добавляет, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.
Другой источник „Верстки“, близкий к руководству Могилевской области Беларуси, также подтвердил, что властям указали построить лагерь для ЧВК „Вагнер“. О переброске „вагнеровцев“ в Беларусь сообщают, как пишет издание, и их родственники.
Однако мониторинговая группа „Беларускi Гаюн“ опровергает информацию о строительстве лагерей для „вагнеровцев“ в Беларуси.
В своем телеграм-канале группа пишет, что по состоянию на 17:30 26 июня „мы однозначно можем сказать, что за минувшие сутки не было зафиксировано никакой активности в Осиповичском районе, не говоря уже о строительство столь крупного объекта“.
„Беларускi Гаюн“ также отмечает, что вызывают определённые вопросы данные иностранного (российского) издания о том, что им удалось получить комментарии от источников близких к руководству Могилёвской области. „При том, что беларусские независимые СМИ таких комментариев не получали и информацию пока не подтверждают, - пишет издание. - Мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные (о размещении „вагнеровцев“ - прим. ред.) путём прямого наблюдения. На сегодняшний день никаких колонн ЧВК движущихся в Беларусь или уже находящихся в РБ — нет“.
Издание „Зеркало“ также также проверило заявления о наемниках ЧВК Вагнера в Могилевской области
Как обычные граждане журналисты „Зеркала“ обзвонили различные инстанции как в Осиповичах, так в Могилеве и Минске.
В Осиповичском райисполкоме удивились вопросу о ЧВК Вагнера. В отделе по обращению граждан вообще не знали, о чем речь.
— Кто приедет? Это кто такие? — с неподдельным удивлением переспросили там, услышав о ЧВК Вагнера. Сотрудница отдела ничего не знала о том, что наемники могут появиться в районном центре.
Тогда мжурналисты „Зеркала“ обратились к первому заместителю председателя Осиповичского райисполкома Сергею Ананичу. На вопрос, разместят ли в районе вагнеровцев, он ответил: „У меня нет такой информации“. Чиновник порекомендовал, как вариант, обратиться в Министерство обороны: „Это дела военные“.
Журналисты позвонили сначала в военкомат Осиповичского района, а когда там не взяли трубку, набрали в Минобороны. Дежурный на телефоне доверия ответил, что не в курсе ситуации с наемниками.
В войсковой части 64 608, которая находится в Осиповичском районе, заявили, что на постройку лагеря для наемников они никого не отправляли.
— Мы ничего не знаем. Слухи какие-то ходят, но не буду же я их распространять, я дежурный по воинской части, ответственное лицо.
В остальные части, располагающиеся в районе, дозвониться не удалось.
В сообщениях, которые журналисты „Зеркала“ получили от читателей, были предположения, что лагерь могут разбить в деревне Цель Осиповичского района. Там находится войсковая часть 61 732. Они позвонили Протасевичский сельсовет, в состав которого входит данный населенный пункт. Но там также ничего о вагнеровцах не знают.
— У меня такой информации нет, я не могу ни что-то сказать, ни прокомментировать, — отметила сотрудница сельсовета.
Также ничего не знают о вагнеровцах и на железнодорожной станции Осиповичи-1, которая является крупным железнодорожным узлом. Сюда журналисты редакции уже звонили, представившись сотрудником компании Пригожина.
— Прибыли ли в Осиповичи бойцы ЧВК Вагнера?
— Понятия не имею. Какие бойцы? Я не располагаю такой информацией, — ответил собеседник, снявший трубку.
В Осиповичском опытном лесхозе (эта организация отвечает за леса всего района), а также в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении, которому подчиняется первый, трубку не подняли.
Возможно, наемники уже пересекли границу Беларуси? Сотрудники „Зеркала“ позвонили в кафе, которое находится возле Новозыбкова, на трассе М10 (на российской стороне это А-240), менее чем в 30 км от Беларуси. Эта дорога — ближайший способ по земле попасть в Беларусь. В заведении заявили, что „никаких колонн Вагнера сегодня не видели“. Об этом же сказали на близлежащих АЗС.
Напомним, что ЧВК "Вагнер" вечером 23 июня заявили, что подразделения Минобороны РФ нанесли ракетный удар по лагерям наемников. Днем 24 июня войска ЧВК, как сообщается, взяли под контроль Ростов-на-Дону, Воронеж и начали двигаться по направлению к Москве. Однако вечером того же дня Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным, в результате которых ему удалось убедить Пригожина прекратить „поход на Москву“.
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