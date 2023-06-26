За рубежом
26.06.2023, 18:28

СМИ: в Беларуси, возможно, строят лагеря для размещения бойцов ЧВК „Вагнер“

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Вагнер Центр в Санкт-Петербурге. Иллюстративное фото.
Вагнер Центр в Санкт-Петербурге. Иллюстративное фото.
ФОТО: ANATOLY MALTSEV | Scanpix

В Осиповичах Могилевской области (Беларусь) ведется строительство военного лагеря для восьми тысяч бойцов ЧВК „Вагнер“, сообщает „Верстка“.

По словам источника из лестничества области, лагерей будет несколько, один из них как раз расположился в Осиповичах — в 200 километрах от границы с Украиной. Источник добавляет, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Другой источник „Верстки“, близкий к руководству Могилевской области Беларуси, также подтвердил, что властям указали построить лагерь для ЧВК „Вагнер“. О переброске „вагнеровцев“ в Беларусь сообщают, как пишет издание, и их родственники.

Однако мониторинговая группа „Беларускi Гаюн“ опровергает информацию о строительстве лагерей для „вагнеровцев“ в Беларуси.

В своем телеграм-канале группа пишет, что по состоянию на 17:30 26 июня „мы однозначно можем сказать, что за минувшие сутки не было зафиксировано никакой активности в Осиповичском районе, не говоря уже о строительство столь крупного объекта“.

„Беларускi Гаюн“ также отмечает, что вызывают определённые вопросы данные иностранного (российского) издания о том, что им удалось получить комментарии от источников близких к руководству Могилёвской области. „При том, что беларусские независимые СМИ таких комментариев не получали и информацию пока не подтверждают, - пишет издание. - Мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные (о размещении „вагнеровцев“ - прим. ред.) путём прямого наблюдения. На сегодняшний день никаких колонн ЧВК движущихся в Беларусь или уже находящихся в РБ — нет“.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" вечером 23 июня заявили, что подразделения Минобороны РФ нанесли ракетный удар по лагерям наемников. Днем 24 июня войска ЧВК, как сообщается, взяли под контроль Ростов-на-Дону, Воронеж и начали двигаться по направлению к Москве. Однако вечером того же дня Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным, в результате которых ему удалось убедить Пригожина прекратить „поход на Москву“.

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