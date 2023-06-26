СМИ: в Беларуси, возможно, строят лагеря для размещения бойцов ЧВК „Вагнер“

По словам источника из лестничества области, лагерей будет несколько, один из них как раз расположился в Осиповичах — в 200 километрах от границы с Украиной. Источник добавляет, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Другой источник „Верстки“, близкий к руководству Могилевской области Беларуси, также подтвердил, что властям указали построить лагерь для ЧВК „Вагнер“. О переброске „вагнеровцев“ в Беларусь сообщают, как пишет издание, и их родственники.

Однако мониторинговая группа „Беларускi Гаюн“ опровергает информацию о строительстве лагерей для „вагнеровцев“ в Беларуси.

В своем телеграм-канале группа пишет, что по состоянию на 17:30 26 июня „мы однозначно можем сказать, что за минувшие сутки не было зафиксировано никакой активности в Осиповичском районе, не говоря уже о строительство столь крупного объекта“.

„Беларускi Гаюн“ также отмечает, что вызывают определённые вопросы данные иностранного (российского) издания о том, что им удалось получить комментарии от источников близких к руководству Могилёвской области. „При том, что беларусские независимые СМИ таких комментариев не получали и информацию пока не подтверждают, - пишет издание. - Мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные (о размещении „вагнеровцев“ - прим. ред.) путём прямого наблюдения. На сегодняшний день никаких колонн ЧВК движущихся в Беларусь или уже находящихся в РБ — нет“.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" вечером 23 июня заявили, что подразделения Минобороны РФ нанесли ракетный удар по лагерям наемников. Днем 24 июня войска ЧВК, как сообщается, взяли под контроль Ростов-на-Дону, Воронеж и начали двигаться по направлению к Москве. Однако вечером того же дня Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным, в результате которых ему удалось убедить Пригожина прекратить „поход на Москву“.

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