Люди заказывали по 50 килограмм еды и радовались Пригожину: что происходило в Воронеже во время мятежа и были ли там вагнеровцы?

„Мои родители вообще ничего не знали, когда я спросила отца, как он будет добираться домой. По телевизору особо ничего не говорили“ - рассказывает девушка. В тот день она собиралась ехать за город - планировался отдых на природе с друзьями. Мероприятие было настолько долгожданным, что планы не нарушил даже начавшийся мятеж. „Мы с друзьями около 12-13 дня поехали на шашлыки - давно собирались. К этому времени трасса была уже закрыта с двух сторон, - говорит Ольга. - Мы поехали в объезд и пока из города выезжали, на заправках уже машин по 50-60 стояло в пробке. На километр-полтора был затор. Не могу сказать про все заправки в городе, но на тех, что на окраине, было так. Ну и очереди были в „Пятерочках“ сильные“. По словам девушки, которая работает в одном из сервисов доставки, люди быстро начали запасаться на черный день: „Яндекс. Доставка, Самокат - все службы доставки были под сильной нагрузкой, заказы килограмм по 40-50 были - это что продуктов касается“.