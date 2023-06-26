Чайки напали на малышей в детском саду в Ида-Вирумаа. Пришлось вмешаться спасателям

22 июня в 10.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что на территории детского сада на улице Выйду в Кивиыли находится птенец, которого защищают большие и злобные чайки, не дающие детям спокойно играть. Спасатели забрали птенца и перенесли его в безопасное место на природе.

24 июня в 12.18 поступило сообщение, что с крыши магазина на Таллиннском шоссе в Нарве упали птенцы чаек, и что большие чайки, пытаясь спасти своих детенышей, нападают на посетителей магазина. Прибывшие на место спасатели помогли птенцам вернуться в гнездо, и напряженная ситуация нормализовалась.

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