Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования не прошел министерсткую проверку. Начался поиск нового руководителя

Как пишет портал Rus.Err, Министерство образования и науки обнаружило ряд недостатков в организации приема учащихся, преподавании на эстонском языке, выполнении учебных программ и квалификации преподавателей. В ходе проверки выяснилось, что 66% преподавателей профессионального образования имеют среднее или средне специальное образование, что не соответствует закону, так как количество преподавателей, имеющих низший уровень квалификационного стандарта преподавателя профессионального образования, не может превышать 20%. Треть сотрудников не владеет государственным языком на требуемом уровне 0 этот факт также выяснился при проверке.