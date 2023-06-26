Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования не прошел министерсткую проверку. Начался поиск нового руководителя(11)
Проверка Ида-Вирумааского центра профессионального образования Министерством образования и науки привело к тому, что с поста директора по собственному желанию сегодня, 26 июня, ушел Ханнес Метс. Начался поиск нового руководителя Центра профессионального обучения. Временно обязанности директора возьмет на себя руководитель отдела общеобразовательной политики Министерства Юлле Матсин. Прием абитуриентов и другие школьные мероприятия продолжатся без изменений.
Как пишет портал Rus.Err, Министерство образования и науки обнаружило ряд недостатков в организации приема учащихся, преподавании на эстонском языке, выполнении учебных программ и квалификации преподавателей. В ходе проверки выяснилось, что 66% преподавателей профессионального образования имеют среднее или средне специальное образование, что не соответствует закону, так как количество преподавателей, имеющих низший уровень квалификационного стандарта преподавателя профессионального образования, не может превышать 20%. Треть сотрудников не владеет государственным языком на требуемом уровне 0 этот факт также выяснился при проверке.
„Со следующего года, когда вступит в силу обязанность учиться до 18 лет, особенно важно, чтобы школа привела качество обучения и объем преподавания эстонского языка в соответствие с законом“, – сказала Кристина Каллас порталу Rus.Err.