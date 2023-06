Движение поездов в направлении Тарту восстановлено. В случае опоздания поезда на 30 минут и более вам вернут деньги

Дополнительную информацию можно получить на сайте Elron www.elron.ee или по номеру 616 0245 для. За дополнительной информацией о сбоях в работе инфраструктуры обращайтесь в AS Eesti Raudtee.

Elron (AS Eesti Liinirongid) – принадлежащая государству компания, которая организует железнодорожные пассажирские перевозки по принадлежащей компаниям Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS железной дороге. В 2022 году предприятие Elron перевезло на своих поездах 7,1 млн пассажиров.