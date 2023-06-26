Движение поездов в направлении Тарту восстановлено. В случае опоздания поезда на 30 минут и более вам вернут деньги

Компания Eesti Raudtee сообщила, что техническая неисправность на станции Йыгева была устранена в 17:15, и движение поездов по маршруту Таллинн - Тарту возобновлено. „Поскольку все движение из Тапа в Тарту было ограничено, возможны задержки до конца дня“ - сказал специалист по коммуникациии Elron Кристо Мяэ. - Мы приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства“.

Поезда Тарту-Валга (отправление в 17:29), Тарту-Койдула (отправление в 17:31) и Тарту-Таллинн (16:39) будут задержаны на 45 минут. Поезд Нарва, отправляющийся из Таллинна в 18:59, может быть задержан на 15 минут. Все остальные поезда будут ходить по расписанию.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Elron www.elron.ee или по номеру 616 0245 для. За дополнительной информацией о сбоях в работе инфраструктуры обращайтесь в AS Eesti Raudtee.

Elron возместит стоимость проезда, если поезд задерживается на 30 минут и более, для этого необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/et/tagastus.

Elron (AS Eesti Liinirongid) – принадлежащая государству компания, которая организует железнодорожные пассажирские перевозки по принадлежащей компаниям Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS железной дороге. В 2022 году предприятие Elron перевезло на своих поездах 7,1 млн пассажиров.