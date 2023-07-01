Департамент проверил сайты предпринимателей в сфере гостиничных услуг и нашел много недостатков
Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA) в течение осени и зимы проверил 50 интернет-страниц предприятий и предпринимателей, действующих в Эстонии в сфере услуг по размещению. Всего было проверено на соответствие требованиям 27 сайтов отелей, двух мотелей, девяти хостелов, двух апартаментов, двух гостевых домов и восьми домов отдыха.
TTJA проверил наличие правильных и достаточных данных о тех, кто оказывает услуги, о ценах, а также условия бронирования.
Из 50 проверенных интернет-страниц в 14 случаях у отсутствовали данные по коммерческому наименованию лица, оказывающего услуги, в 1 случае — контактные данные. Четыре гостиницы из 27 обозначили себя по „звездной системе“, хотя „звезды“ им не присваивали.
В 20 случаях информация по ценам не была достаточно ясной и понятной. Информация о ценах должна давать обзор, как формируется общая цена в зависимости от того, на сколько человек, на какие виды номеров и когда потребитель желает сделать бронь.
Чаще всего информация о ценах была неясной в случае, когда бронирование касалось семьи с детьми, в том числе доплат, связанных с дополнительными кроватями для детей. В ряде случаев было неясно, с какого возраста заказ для ребенка дополнительной кровати является обязательным.
В нескольких случаях цена в ходе бронирования оказывалась отличной от той, которая была заявлена в ценнике. Были случаи, когда не было возможности забронировать услугу по заявленной самой нижней цене. В некоторых случаях было непонятно, за какие услуги или удобства нужно платить дополнительную плату. Например, нужно ли в апартаментах отдельно платить за использование посуды. Или отсутствовали инструкции, как заказать приведенные в ценнике дополнительные услуги.
Недостатки, связанные с условиями бронирования или его отмены TTJA обнаружил в 10 случаях. Иногда эти условия были написаны только на английском языке. В ряде случаев информация об отмене бронирования была противоречивой: с одной стороны фирма заявляла, что отмена бесплатна, а с другой — что удерживается плата за бронирование, размер которой не указывался. В некоторых случаях было непонятно, как должен действовать потребитель в случае отмены бронирования.
TTJA призывает всех, кто оказывает услуги по размещению, критически пересмотреть свои интернет-странички, оценив достаточность и понятность опубликованной информации, в том числе:
- имеется ли там коммерческое наименование, адрес, телефонный номер, адрес электронной почты; указывается ли, о каком виде размещения идет речь. Если у гостиницы указаны „звезды“, то они должны быть в самом деле ей присвоены.
- информация о ценах должна быть опубликована в понятном и однозначно понимаемом виде. Должна быть возможность забронировать место по опубликованной в ценнике стоимости, и потребитель должен по ценнику понимать, какого вида номер он получает, и какие услуги содержит в себе цена в том или другом случае.
- условия бронирования должны быть составлены ясно и однозначны для понимания. В том числе последствия, вытекающие при отказе от услуг размещения.
TTJA планирует провести дополнительную проверку интернет-сайтов предпринимателей в сфере размещения осенью этого года.