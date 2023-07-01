Департамент проверил сайты предпринимателей в сфере гостиничных услуг и нашел много недостатков

TTJA проверил наличие правильных и достаточных данных о тех, кто оказывает услуги, о ценах, а также условия бронирования.

Из 50 проверенных интернет-страниц в 14 случаях у отсутствовали данные по коммерческому наименованию лица, оказывающего услуги, в 1 случае — контактные данные. Четыре гостиницы из 27 обозначили себя по „звездной системе“, хотя „звезды“ им не присваивали.

В 20 случаях информация по ценам не была достаточно ясной и понятной. Информация о ценах должна давать обзор, как формируется общая цена в зависимости от того, на сколько человек, на какие виды номеров и когда потребитель желает сделать бронь.

Чаще всего информация о ценах была неясной в случае, когда бронирование касалось семьи с детьми, в том числе доплат, связанных с дополнительными кроватями для детей. В ряде случаев было неясно, с какого возраста заказ для ребенка дополнительной кровати является обязательным.

В нескольких случаях цена в ходе бронирования оказывалась отличной от той, которая была заявлена в ценнике. Были случаи, когда не было возможности забронировать услугу по заявленной самой нижней цене. В некоторых случаях было непонятно, за какие услуги или удобства нужно платить дополнительную плату. Например, нужно ли в апартаментах отдельно платить за использование посуды. Или отсутствовали инструкции, как заказать приведенные в ценнике дополнительные услуги.

Недостатки, связанные с условиями бронирования или его отмены TTJA обнаружил в 10 случаях. Иногда эти условия были написаны только на английском языке. В ряде случаев информация об отмене бронирования была противоречивой: с одной стороны фирма заявляла, что отмена бесплатна, а с другой — что удерживается плата за бронирование, размер которой не указывался. В некоторых случаях было непонятно, как должен действовать потребитель в случае отмены бронирования.

TTJA призывает всех, кто оказывает услуги по размещению, критически пересмотреть свои интернет-странички, оценив достаточность и понятность опубликованной информации, в том числе: