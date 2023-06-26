Дзюдоист из Силламяэ занял пятое место на чемпионате Европы

Спортивный клуб „Afina“ на своей странице в Facebook сообщил о том, что Михаил Шур занял 5 место на первенстве Европы по дзюдо среди кадетов (до 18 лет) в Португалии.

В соревнованиях в восьми весовых категориях у юношей и в восьми категориях у девушек приняли участие 404 спортсмена из 40 стран.

В весовой категории до 60кг, в которой выступал Михаил, было 33 участника. В первом поединке Михаил чисто выиграл у сильного португальского дзюдоиста. В 1/8 финала Миша уступил призёру первенства мира 2022 года и двукратному призёру первенства европы из Венгрии.

В утешительных раундах Михаил выиграл у спортсменов из Косово, Дании и Германии.- В поединке за бронзовую медаль Миша боролся со спортсменом из Франции. К сожалению, за 35 секунд до окончания встречи Михаил пропустил бросок соперника, который не успел отыграть.

В итоге у Михаила 5 место, что является отличным результатом.

Впервые, за последние четыре года, дзюдоист из Эстонии боролся за медаль на первенстве Европы среди кадетов.

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