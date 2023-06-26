Читайте, на каких улицах Молодежный праздник песни и танца повлияет на организацию движения

Эрик Веллерамм , ответственный на медицинское обеспечение Праздника песни и танца, советует обязательно запастись питьем, предпочтительно чистой водой. „Обязательно возьмите с собой бутылку с водой и всегда имейте ее при себе. Чистую воду можно будет набрать на стадионе „Калев“ и на Певческом поле, где будут стоять также цистерны с водой“, - сказал Веллерамм.

На Певческом поле и в его окрестностях возможности парковки арендуемых самокатов будут ограничены, ближайшие парковочные места можно будет найти вблизи „Русалки“ и рядом с парковкой у замка Маарьямяэ.

В дни проведения Праздника песни и танца, с пятницы по воскресенье включительно, движение будет ограничено, чтобы его участники и зрители имели возможность безопасно передвигаться. „Мы просим зрителей прибывать как на Праздник песни, так и на Праздник танца на общественном транспорте или на легком транспорте. Во время праздника общественный транспорт Таллинна будет бесплатным для всех пассажиров, недалеко от мест проведения праздника будут оборудованы парковки для велосипедов“, - сказал Пилт.

„Мы просим всех проявлять предельное внимание во всем городе, так как площадки для репетиций находятся в разных местах Таллинна. Участники праздника размещены во многих таллиннских школах, в эти дни в городе много детей, не привыкших к столь интенсивному движению“, - предупредил Пилт.

„Во время праздничной недели в центре Таллинна, в окрестностях Певческого поля и стадиона „Калев“ временно меняется движение“, - сообщил Янно Пилт , ответственный за организацию движения во время Праздника песни и танца. На лицах, прилегающих к стадиону „Калев“ движение временно ограничено уже с сегодняшнего дня, 26 июня. Ограничения охватывают улицы Выйстлузе, Стаадиони, Пюссироху, Херне и Тоонела теэ. Доступ разрешен только жителям домов, расположенных на закрытых отрезках улиц, и транспортным средствам организаторов праздника, имеющим специальные разрешения.

„Мы просим следить за прогнозом погоды, запастись одеждой на случай солнца или дождя, а также сменной одеждой и удобной обувью. Для защиты от солнца обязательно имейте головной убор, старайтесь избегать прямых солнечных лучей, при необходимости запаситесь солнцезащитным кремом. Возьмите с собой средства личной гигиены, при необходимости лекарства, в дни праздника продолжайте их принимать по привычной схеме лечения“, - сказал Веллерамм, напомнив, что при наличии аллергии при себе следует иметь антигистаминные препараты, в случае плохого самочувствия немедленно обращаться за помощью.

Безопасность участников праздника и зрителей совместно с организаторами и охранными фирмами будут обеспечивать полицейские, в эти дни на улицах Таллинна их будет больше, чем обычно. Полиция напоминает детям и подросткам о том, что следует держаться вместе со своей группой, в случае непредвиденной ситуации сразу обращаться за помощью.

„На стадионе „Калев“ и на Певческом поле откроются пункты полиции, в которые за помощью и советом сможет обратиться любой человек. Например, если ребенок или подросток заблудится или потеряет мобильный телефон. Полиция станет фотографировать найденные ценные предметы и выкладывать в Facebook на странице Департамента полиции и погранохраны. Найденные вещи будут храниться в пунктах полиции на стадионе „Калев“ до вечера субботы и на Певческом поле до вечера воскресенья. Затем их доставят в отделения полиции“, - сказал руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

Организаторы Праздника песни и танца напоминают детям и подросткам о том, что следует обязательно записать номер телефона руководителя группы, взять с собой на праздник мобильный телефон, зарядное устройство, а также определенную сумму денег. Те участники праздника, которые ночуют не дома, обязательно должны иметь при себе карточку размещения, на которой указан адрес. Руководителя группы следует ставить в известность, если вы покидаете место репетиции или место размещения.

Ссылки на информацию, касающуюся организации Праздника песни и танца, представлены на сайте https://2023.laulupidu.ee.

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