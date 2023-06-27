ОБЗОР ЦЕН | Выгодно ли еще покупать продукты в Ивангороде?

После ввода запретов на ввоз ряда товаров из России поток желающих сходить в Ивангород немного уменьшился. Правда, обладатели российских паспортов до сих пор могут беспрепятственно переходить границу и покупать продукты питания на другой стороне реки. Как сейчас обстоят дела с ценами и ассортиментом? Обзор цен из магазина „Пятёрочка“ - в материале RusDelfi.