Министерство потребовало отставки директора Ида-Вирумааского центра профобразования: требования по эстонскому языку игнорировались

„Хотя по закону языком обучения в профессиональном образовании является эстонский, в Ида-Вирумааском Центре профессионального образования в большинстве учебных программ на требуемом уровне преподаются только уроки эстонского языка, а большая часть преподавания ведется на русском языке. В такой ситуации я вижу единственную возможность – чтобы руководство школы взяло на себя ответственность“, – пояснила министр образования и науки Кристина Каллас.

В ходе проверки выяснилось, что 66% преподавателей профессионального образования имеют среднее или среднеспециальное образование, что не соответствует закону, так как количество преподавателей, имеющих низший уровень квалификационного стандарта преподавателя профессионального образования, не может превышать 20%. В ходе проверки также выяснилось, что треть сотрудников не владеет государственным языком на требуемом уровне.

Директор Ида-Вирумааского Центра профессионального образования Ханнес Метс (Isamaa) решил уйти с должности по собственному желанию с сегодняшнего дня, а обязанности директора временно возьмет на себя руководитель отдела общеобразовательной политики Министерства образования и науки Юлле Матсин.

Прием абитуриентов и другие школьные мероприятия не будут прерваны в связи со сменой руководителя.

Покидающий свой пост директор Ханнес Метс признал в разговоре с порталом Delfi, что уходит с поста не совсем по своему желанию, а по настоянию Министерства образования.

„Такова жизнь“, - сказал Метс и добавил, что с министерством было подписано соответствующее соглашение. То, почему в профессиональном училище не выполнялись государственные требования, директор комментировать не пожелал.

„Это длинный разговор. У меня сейчас нет времени об этом говорить“, - сказал он.

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