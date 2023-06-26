ВИДЕО | Почему подрыв дамбы Каховской ГЭС выгоден России
Разрушение дамбы Каховской ГЭС, несмотря на масштабные последствия этой катастрофы, не стало центральной темой российской пропаганды. Кремлевские медиа обвинили в подрыве Украину, но сам инцидент и затопление Херсонской области освещали минимально. Новый видеоэпизод проекта „О чем молчит пропаганда“, опубликованный на YouTube, объясняет, почему это было сделано.
Журналисты описывают, как устроена дамба, и объясняют, почему разрушить дамбу могли только российские оккупационные власти, почему подрыв дамбы был выгоден российской армии и совершенно не нужен ВСУ, особенно во время контрнаступления.
Сюжет доступен на русском языке с английскими субтитрами.
Цель проекта „О чем молчит пропаганда“ – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.