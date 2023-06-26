На днях вступит в силу плата за ветряки. Местным жителям новые ветрогенераторы станут приносить доход

„Мы заинтересованы в том, чтобы энергетика Эстонии не давала вредных выбросов. Возобновляемая энергетика, позволяющая получать энергию из природных источников, обходится дешевле, чем фоссильные виды топлива. Производство чистой энергии повышает конкурентоспособность предприятий и положительно влияет на климат, - сказал министр по вопросам климата Кристен Михал. - После вступления в силу поправки к закону людям, живущим рядом с новыми ветряками, станут выплачивать компенсацию. Местным сообществам развитие энергетики принесет конкретную выгоду“.