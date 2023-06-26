Президент Алар Карис созывает совет по государственной обороне

Совет по государственной обороне является совещательным органом, действующим при президенте. В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по гособороне, председатель парламентской комиссии по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны. Совет обсуждает вопросы, имеющие важное значение для государственной обороны, и высказывает свое мнение.