Президент Алар Карис созывает совет по государственной обороне(7)
По приглашению президента Алара Кариса завтра соберется совет по государственной обороне. В повестке дня — обсуждение ситуации в России и подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе и последствия для Эстонии.
Совет по государственной обороне является совещательным органом, действующим при президенте. В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по гособороне, председатель парламентской комиссии по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны. Совет обсуждает вопросы, имеющие важное значение для государственной обороны, и высказывает свое мнение.
После заседания совета по гособороне в полдень состоится пресс-конференция.
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