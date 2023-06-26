ВИДЕО | Метательница молота ради страны пробежала 100-метровку на Европейских играх

Метательница молота и ядра Боумкво из-за травм своих соотечественниц приняла участие в забеге на 100 метров с барьерами, чтобы не допустить дисквалификации национальной команды. Об этом сообщает opoyi.

Отметим, сразу два спринтера сборной Бельгии получили травму, а потому команда могла получить дисквалификацию из-за неявки на соревнования. Боумкво после одобрения тренеров выступила в забеге вместо соотечественниц. Бельгийка преодолевала дистанцию медленно, но верно. В итоге Джолиен финишировала последней, однако получила овации от публики, а также ее соперниц. Многократная чемпионка Бельгии в метании молота и ядра пробежала стометровку с препятствиями за 32.81 с.

„Моя сборная для меня важнее всего… это не шутки — командные очки. Я не могла допустить, чтобы это случилось, чтобы нас дисквалифицировали“, — сказала спортсменка после забега.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.