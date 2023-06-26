Уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам основатель ЧВК „уйдет“ в Беларусь. Представитель Кремля не уточнил, что это значит, пишет Медуза.

На следующий день, отмечает „Коммерсант“, появились сообщения о том, что дело прекращено. Однако, по данным газеты, к утру 26 июня дело продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Источник издания в Генпрокуратуре РФ сообщил, что постановление о возбуждении дела „пока не отменено“. По его словам, для принятия иного решения „прошло слишком мало времени“.

Дело о военном мятеже в отношении Евгения Пригожина возбудили 23 июня, после того как он объявил о „марше справедливости“ на Москву с участием ЧВК Вагнера. В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них пошла „маршем“ на Москву. Вечером того же дня после переговоров с Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнера заявил, что его бойцы „уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.