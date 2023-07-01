Осторожнее с секаторами: в листве могут прятаться беспомощные создания

Для многих дачников и садоводов лето — горячее время для различных работ на своем участке. Секаторы, всевозможные садовые ножницы и ножницы для газонов уже давно наготове.

Но прежде, чем вы приступите к обрезанию кустов или деревьев, тщательно проверьте, не обустроила ли в листве какая-то птичка себе гнездо.

Вот только недавно партнер Департамента окружающей среды взял под опеку птенцов, которые остались в ходе садовых работ без своего гнездышка.

Гнездо вместе с птенцами установили на другое дерево и дали возможность их родителям вернуться, но, к сожалению, этого не случилось.

Не вторгайтесь в жизнь детенышей братьев наших меньших! Если вы заметили в саду птичье гнездо или маленького зверька, то самое правильное будет оставить его в покое.

Если вы заметили находящееся в беспомощном состоянии или травмированное животное, позвоните по телефону государственной информации 1247.

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