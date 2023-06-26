Очередной ремонт: участки дороги, граничащие с парком Ряэгу, временно закрыты

„Ряэгу парк – одна из самых важных инвестиций Кристийне в этом году, и строительные работы идут по плану. В связи с закрытием дорог проезд остается открытым для общественного транспорта, а местным жителям предоставляется доступ к своей собственности. Другие транспортные средства, однако, направляются в объезд – все это также будет регулироваться временными дорожными знаками“, – пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.