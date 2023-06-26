Мирная конференция по Украине прошла в Дании

В Дании в условиях строгой секретности прошла мирная конференция по Украине. Как сообщила в понедельник, 26 июня, радиостанция Deutschlandfunk, помимо представителей нескольких западных государств, в ней также приняли участие дипломаты из стран глобального Юга, в том числе, Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки. Эти страны до сих пор занимали в основном нейтральную или сдержанную позицию в войне в Украине.

По информации общественно-правовой телекомпании ARD, официальные мирные переговоры по Украине с участием этих стран могут состояться уже в июле. Датские СМИ и информационное агентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции исходила от Украины.

Глава МИД ФРГ высоко оценила посредничество ЮАР

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед визитом в ЮАР высоко оценила попытку мирного посредничества глав правительств африканских стран. В гостевом комментарии, опубликованном газетой Sunday Times в Претории в воскресенье, 25 июня, она назвала важным голос ЮАР на международной арене и напомнила о бывшем президенте этой страны и лауреате Нобелевской премии мира Нельсоне Манделе, а также правозащитнике Десмонде Туту. „Если страна Манделы и Десмонда Туту выступает против несправедливости, мир прислушивается“, - подчеркнула она.

По словам Бербок, она понимает, что живущие в девяти тысячах километров южноафриканцы не хотят вмешиваться и разбираться в военном конфликте Украины и России. „Но я хочу призвать каждого задать себе вопрос: Какой реакции я бы ожидал от международного сообщества, если бы эта война разворачивалась бы у меня по соседству?“ - написала она.

Анналена Бербок 27 июня встретится со своей коллегой Наледи Пандор в Претории. Центральную роль на переговорах при этом будет играть позиция в отношении России. Официально власти ЮАР заявляли о своем нейтралитете в связи с российским вторжением в Украину.