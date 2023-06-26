Самый экологичный Праздник песни и танца: бесплатный общественный транспорт и вода для всех, парковки для велосипедов и самокатов, многоразовая посуда
Уважение – одна из главных ценностей XIII Молодежного праздника песни и танца „Священная земля“ (Püha on maa), который пройдет с 30 июня по 2 июля. Уважение к родному языку, родине и окружающей нас природе. Поэтому одна из целей праздника – организовать его экологично.
Впервые на Празднике песни и танца гостям и участникам будет предложена еда в многоразовой посуде. Будет подано почти 150 000 порций еды для участников, а также организовано питание для почти 100 000 гостей песенного праздника. Ничего подобного еще никогда не было во время больших мероприятий в Эстонии. Первая инициатива стала возможной благодаря Эстонскому фонду Праздника песни и танца, организации Pandipakend и городу Таллинну, который выделил на это дополнительно 27 000 евро. И это предотвратит образование очень большого количества мусора.
Работа организаторов Праздника песни и танца заслуживает высокой оценки!
„Правила обращения с отходами и порядок организации и проведения публичных мероприятий в городе Таллинне позволяет использовать одноразовую посуду на таких масштабных мероприятиях, как Праздник песни и танца, еще до конца этого года, но организаторы уже сейчас прилагают усилия, чтобы на празднике образовалось как можно меньше отходов. Их работа заслуживает высокой оценки, и мы всячески поддерживаем их в этой деятельности“, – комментирует руководитель отдела экономики замкнутого цикла Центра стратегического управления Таллинна Люйли Юнти. Система использования залоговой тары применялась уже на двух подряд забегах Maijooks, а также на фестивале Brigitta. „Сначала организаторы несколько опасались, как они с этим справятся, но в итоге остались очень довольны, потому что отходов практически не было. Кроме того, на одну обременительную проблему стало меньше: не нужно опорожнять мусорные баки, бороться с тем, что пластмассовые стаканчики и тарелки разносит ветром, и у птиц нет возможности утащить посуду на природу, – поясняет она и добавляет, что такое изменение, конечно, требует некоторых усилий от гостей и участников. – Я уверена, что этот год пройдет под знаком смены привычек, и в дальнейшем это будет восприниматься уже как само собой разумеющееся“.
„Праздник песни и танца уже много лет считает важными экологические темы, шаги в этом направлении предпринимались и раньше. В 2004 году мы отправились высаживать лес, на предыдущем празднике у нас была посуда из биоразлагаемых материалов. И было вполне логичным продолжением сделать Праздник песни и танца еще более природоохранным. Очень здорово делать это в сотрудничестве с Зеленой столицей Европы. Когда мы узнали, что Таллинн получил титул Зеленой столицы Европы, это была для нас очень радостная новость“, – говорит информационный менеджер Эстонского фонда Праздника песни и танца Стен Вейдебаум.
Одной проблемой меньше
В сотрудничестве с городом Таллинном на карту были нанесены основные узкие места, ключевыми словами стали транспорт, питьевая вода и многоразовая посуда. „Это очень хорошая инициатива, что в те выходные, когда проходит праздник, в течение трех дней общественный транспорт будет бесплатным для всех, кто передвигается по столице. Одной большой проблемой меньше. Людям не нужно будет думать, где взят билет и сколько он стоит. Можно будет просто сесть в автобус, трамвай или троллейбус и двигаться в нужном направлении. Отличная инициатива“, – говорит Стен Вейдебаум. Кроме того, он отмечает еще одну инициативу города Таллинна, связанную с транспортом. „Несколько десятков трамваев будет ждать тех, кто покидает праздник песни. Это ясное и сильное послание: во время большого мероприятия передвигайтесь, пожалуйста, на общественном транспорте“.
Если раньше были проблемы с тем, чтобы гарантировать питьевую воду для почти 100 000 человек, то в этом году такой проблемы нет. „У нас было несколько Певческих праздников в жаркую погоду, и вода в какой-то момент просто заканчивалась. И в этом у нас сейчас очень хороший партнер Tallinna Vesi, он обеспечит бесплатной водой на Таллиннском певческом поле как участников, так и зрителей“. А именно: Tallinna Vesi доставит на место чистую питьевую воду в цистернах. Кроме того, в рамках программы Зеленой столицы Европы на Певческом поле установлены также стационарные краны с водой. „Это колоссальный водный монумент Зеленой столице, и это долгие годы будет помогать нам во время крупных мероприятий. Людям нужна вода, и вопрос обеспечения водой имеет первостепенное значение“. Третьим серьезным вызовом стало использование залоговой посуды. „К счастью, у нас в Эстонии есть несколько предприятий, предлагающих такую услугу. В тендере победителем стало предприятие Pandipakend, так как у него было достаточно многоразовой посуды и техники, чтобы мыть ее правильно и качественно“.
У каждого своя важная роль
Проект экологичности Праздника песни и танца держится на четырех столпах. Большим помощником стала Зеленая столица Европы Таллинн, второй опорой является Pandipakend, третий стоп – ценности, из которых исходят, организуя Праздник песни и танца, и четвертой и самой важной опорой устроители считают участников и гостей праздника. „Успех более чистого и экологичного проведения Праздника песни и танца зависит от каждого человека. Мы призываем всех всегда вести себя экологично. Это действительно просто и по силам каждому из нас. Только подумайте: небольшими совместными усилиями мы можем сделать так, что после праздника не останется 500 000 единиц бесполезного пластика, с которым ничего больше не сделаешь, как только отправить на сжигание“.
Поставщики продуктов питания тоже исходят из экологичности. „Например, суп для наших маленьких артистов будет приготовлен из эстонского сырья и иметь пониженное содержание соли. Мороженное, которое мы будем предлагать, сделано из отечественных сливок и готовится небольшими партиями. Для того чтобы избежать расходов энергии на поддержание заморозки. Мороженное также в экологичной упаковке, – говорит Вейдебаум и добавляет, что мороженное – важный источник энергии для детей. – Они проведут на нашем мероприятии длинные дни, и им нужна энергия“. А вот сахарную вату на этот раз на мероприятии продавать не будут. Точно так же, как на мероприятии не предлагается алкоголь, не пропагандируется и нездоровая еда.
Праздник песни и танца – это хорошее место для того, чтобы совершать экологичные шаги, в том числе первые. „На празднике песни мы все становимся немного лучше, и это очень хорошее время для изменений, – говорит Стен Вейдебаум и добавляет, что на этот раз экологичность особенно обоснована, ведь тема праздника – „Священная земля“. – Ее можно интерпретировать по-разному, но одна из идей определенно заключается в том, что планета Земля, на которой мы живем, священна и мы должны ее сохранять“.
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