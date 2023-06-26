Самый экологичный Праздник песни и танца: бесплатный общественный транспорт и вода для всех, парковки для велосипедов и самокатов, многоразовая посуда

Впервые на Празднике песни и танца гостям и участникам будет предложена еда в многоразовой посуде. Будет подано почти 150 000 порций еды для участников, а также организовано питание для почти 100 000 гостей песенного праздника. Ничего подобного еще никогда не было во время больших мероприятий в Эстонии. Первая инициатива стала возможной благодаря Эстонскому фонду Праздника песни и танца, организации Pandipakend и городу Таллинну, который выделил на это дополнительно 27 000 евро. И это предотвратит образование очень большого количества мусора.

Работа организаторов Праздника песни и танца заслуживает высокой оценки!

„Правила обращения с отходами и порядок организации и проведения публичных мероприятий в городе Таллинне позволяет использовать одноразовую посуду на таких масштабных мероприятиях, как Праздник песни и танца, еще до конца этого года, но организаторы уже сейчас прилагают усилия, чтобы на празднике образовалось как можно меньше отходов. Их работа заслуживает высокой оценки, и мы всячески поддерживаем их в этой деятельности“, – комментирует руководитель отдела экономики замкнутого цикла Центра стратегического управления Таллинна Люйли Юнти. Система использования залоговой тары применялась уже на двух подряд забегах Maijooks, а также на фестивале Brigitta. „Сначала организаторы несколько опасались, как они с этим справятся, но в итоге остались очень довольны, потому что отходов практически не было. Кроме того, на одну обременительную проблему стало меньше: не нужно опорожнять мусорные баки, бороться с тем, что пластмассовые стаканчики и тарелки разносит ветром, и у птиц нет возможности утащить посуду на природу, – поясняет она и добавляет, что такое изменение, конечно, требует некоторых усилий от гостей и участников. – Я уверена, что этот год пройдет под знаком смены привычек, и в дальнейшем это будет восприниматься уже как само собой разумеющееся“.