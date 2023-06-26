Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
26.06.2023, 13:05

Самый экологичный Праздник песни и танца: бесплатный общественный транспорт и вода для всех, парковки для велосипедов и самокатов, многоразовая посуда

 
XXVII Праздник песни и XX Праздник танца. Главный концерт
XXVII Праздник песни и XX Праздник танца. Главный концерт
ФОТО: Прийт Симсон | Delfi Meedia

Уважение – одна из главных ценностей XIII Молодежного праздника песни и танца „Священная земля“ (Püha on maa), который пройдет с 30 июня по 2 июля. Уважение к родному языку, родине и окружающей нас природе. Поэтому одна из целей праздника – организовать его экологично.

Впервые на Празднике песни и танца гостям и участникам будет предложена еда в многоразовой посуде. Будет подано почти 150 000 порций еды для участников, а также организовано питание для почти 100 000 гостей песенного праздника. Ничего подобного еще никогда не было во время больших мероприятий в Эстонии. Первая инициатива стала возможной благодаря Эстонскому фонду Праздника песни и танца, организации Pandipakend и городу Таллинну, который выделил на это дополнительно 27 000 евро. И это предотвратит образование очень большого количества мусора.

Работа организаторов Праздника песни и танца заслуживает высокой оценки!

„Правила обращения с отходами и порядок организации и проведения публичных мероприятий в городе Таллинне позволяет использовать одноразовую посуду на таких масштабных мероприятиях, как Праздник песни и танца, еще до конца этого года, но организаторы уже сейчас прилагают усилия, чтобы на празднике образовалось как можно меньше отходов. Их работа заслуживает высокой оценки, и мы всячески поддерживаем их в этой деятельности“, – комментирует руководитель отдела экономики замкнутого цикла Центра стратегического управления Таллинна Люйли Юнти. Система использования залоговой тары применялась уже на двух подряд забегах Maijooks, а также на фестивале Brigitta. „Сначала организаторы несколько опасались, как они с этим справятся, но в итоге остались очень довольны, потому что отходов практически не было. Кроме того, на одну обременительную проблему стало меньше: не нужно опорожнять мусорные баки, бороться с тем, что пластмассовые стаканчики и тарелки разносит ветром, и у птиц нет возможности утащить посуду на природу, – поясняет она и добавляет, что такое изменение, конечно, требует некоторых усилий от гостей и участников. – Я уверена, что этот год пройдет под знаком смены привычек, и в дальнейшем это будет восприниматься уже как само собой разумеющееся“.

Деревья Певческого праздника

В честь года Зеленой столицы Европы и XIII Молодежного праздника песни и танца город Таллинн вместе с таллиннскими коллективами, участвующими в празднике, посадил 150 деревьев в 22 разных местах по всему городу. Деревья были высажены в местах, важных для молодежи: школьных дворах, у молодежных центров, на детских и спортивных площадках.

Все деревья Певческого праздника отмечены именами коллектива или коллективов, высадивших их, они останутся на память годе о Зеленой столице Европы и Певческого праздника.

„Праздник песни и танца уже много лет считает важными экологические темы, шаги в этом направлении предпринимались и раньше. В 2004 году мы отправились высаживать лес, на предыдущем празднике у нас была посуда из биоразлагаемых материалов. И было вполне логичным продолжением сделать Праздник песни и танца еще более природоохранным. Очень здорово делать это в сотрудничестве с Зеленой столицей Европы. Когда мы узнали, что Таллинн получил титул Зеленой столицы Европы, это была для нас очень радостная новость“, – говорит информационный менеджер Эстонского фонда Праздника песни и танца Стен Вейдебаум.

Экологичные декорации

В сотрудничестве с Эстонским союзом народного творчества и рукоделия вековые деревья Таллинна к Празднику песни будут украшены плетеными лентами. К этому привлечены также дети, занимающиеся рукоделием. Они плели ленты на уроках рукоделия, из вторичных материалов. В ход пошли старые яркие футболки, красочные скатерти и другой текстиль, который уже не использовали дома. Кристьян Суйтс, декоратор площадок нынешнего Праздника песни и танца изготовил декорации для сцены из дерева. На Певческом поле будут частично использованы также элементы декораций стадиона „Калев“.

Одной проблемой меньше

В сотрудничестве с городом Таллинном на карту были нанесены основные узкие места, ключевыми словами стали транспорт, питьевая вода и многоразовая посуда. „Это очень хорошая инициатива, что в те выходные, когда проходит праздник, в течение трех дней общественный транспорт будет бесплатным для всех, кто передвигается по столице. Одной большой проблемой меньше. Людям не нужно будет думать, где взят билет и сколько он стоит. Можно будет просто сесть в автобус, трамвай или троллейбус и двигаться в нужном направлении. Отличная инициатива“, – говорит Стен Вейдебаум. Кроме того, он отмечает еще одну инициативу города Таллинна, связанную с транспортом. „Несколько десятков трамваев будет ждать тех, кто покидает праздник песни. Это ясное и сильное послание: во время большого мероприятия передвигайтесь, пожалуйста, на общественном транспорте“.

Если раньше были проблемы с тем, чтобы гарантировать питьевую воду для почти 100 000 человек, то в этом году такой проблемы нет. „У нас было несколько Певческих праздников в жаркую погоду, и вода в какой-то момент просто заканчивалась. И в этом у нас сейчас очень хороший партнер Tallinna Vesi, он обеспечит бесплатной водой на Таллиннском певческом поле как участников, так и зрителей“. А именно: Tallinna Vesi доставит на место чистую питьевую воду в цистернах. Кроме того, в рамках программы Зеленой столицы Европы на Певческом поле установлены также стационарные краны с водой. „Это колоссальный водный монумент Зеленой столице, и это долгие годы будет помогать нам во время крупных мероприятий. Людям нужна вода, и вопрос обеспечения водой имеет первостепенное значение“. Третьим серьезным вызовом стало использование залоговой посуды. „К счастью, у нас в Эстонии есть несколько предприятий, предлагающих такую услугу. В тендере победителем стало предприятие Pandipakend, так как у него было достаточно многоразовой посуды и техники, чтобы мыть ее правильно и качественно“.

Кто такие „зеленые послы“?

На Празднике песни и танца отходы можно складывать в четыре вида ящиков для сбора отходов. Если будет сложно определиться, что куда выбрасывать, на помощь придут „зеленые послы“ в зеленых шапках с розовыми надписями, они пояснят, в какой контейнер нужно отправить конкретно те или иные отходы. Кроме того, „зеленые послы“ помогут найти ближайшую палатку для возврата залоговой тары.

У каждого своя важная роль

Проект экологичности Праздника песни и танца держится на четырех столпах. Большим помощником стала Зеленая столица Европы Таллинн, второй опорой является Pandipakend, третий стоп – ценности, из которых исходят, организуя Праздник песни и танца, и четвертой и самой важной опорой устроители считают участников и гостей праздника. „Успех более чистого и экологичного проведения Праздника песни и танца зависит от каждого человека. Мы призываем всех всегда вести себя экологично. Это действительно просто и по силам каждому из нас. Только подумайте: небольшими совместными усилиями мы можем сделать так, что после праздника не останется 500 000 единиц бесполезного пластика, с которым ничего больше не сделаешь, как только отправить на сжигание“.

Увеличение биоразнообразия

„Поскольку Праздник песни и танца всегда несет важное ценностное послание, мы искали возможности в сотрудничестве с Зеленой столицей Европы Таллинном достучаться и до тех молодых людей, которые не поют и не танцуют. И мы обратились к природоведам Тартуского университета, чтобы узнать, на какие еще экологические аспекты мы могли бы обратить внимание.

Мы знаем, что сегодня очень важно увеличение биоразнообразия, поскольку человек создает вокруг себя монокультурную среду, препятствующую природной цикличности. Природоведы десятилетиями вели учет птиц, и статистика показывает, что когда я был в том возрасте, что нынешние участники Праздника песни, вокруг нас было на 50 % больше птичьего пения, чем сейчас. В этом году в рамках Праздника песни и танца мы призвали молодых людей увеличивать биоразнообразие вокруг себя, и в школах Таллинна было изготовлено более 70 цветочных ящиков. С создания такой базы и начинается увеличение биоразнообразия“, комментирует Вейдебаум.

Поставщики продуктов питания тоже исходят из экологичности. „Например, суп для наших маленьких артистов будет приготовлен из эстонского сырья и иметь пониженное содержание соли. Мороженное, которое мы будем предлагать, сделано из отечественных сливок и готовится небольшими партиями. Для того чтобы избежать расходов энергии на поддержание заморозки. Мороженное также в экологичной упаковке, – говорит Вейдебаум и добавляет, что мороженное – важный источник энергии для детей. – Они проведут на нашем мероприятии длинные дни, и им нужна энергия“. А вот сахарную вату на этот раз на мероприятии продавать не будут. Точно так же, как на мероприятии не предлагается алкоголь, не пропагандируется и нездоровая еда.

Праздник песни и танца – это хорошее место для того, чтобы совершать экологичные шаги, в том числе первые. „На празднике песни мы все становимся немного лучше, и это очень хорошее время для изменений, – говорит Стен Вейдебаум и добавляет, что на этот раз экологичность особенно обоснована, ведь тема праздника – „Священная земля“. – Ее можно интерпретировать по-разному, но одна из идей определенно заключается в том, что планета Земля, на которой мы живем, священна и мы должны ее сохранять“.

Больше информации ищите ЗДЕСЬ.

Памятка для гостей и участников Праздника песни и танца

Для того, чтобы мероприятие прошло экологично, пожалуйста:

  • Приезжайте на общественном транспорте или, по возможности, добирайтесь пешком. Если вы едете на машине, не ездите в одиночку, возьмите с собой друзей.

  • Захватите с собой бутылку для воды. Чистую питьевую воду на месте обеспечит Tallinna Vesi.

  • Если вы не знаете, куда выбрасывать образовавшиеся на мероприятии отходы, спросите совета у „зеленых послов“, участвующих в организации мероприятия.

  • На мероприятии используется залоговая тара. Отнесите тарелки, миски, стаканы, вилки-ножи и ложки в палатки возврата, где вы сможете сразу получить свой залог монетами (два евро).

  • Уходя с мероприятия, воспользуйтесь общественным транспортом или идите пешком. Если вы на машине, не уезжайте в одиночку, а отвезите домой также друзей.

Бесплатный проезд и более плотные графики общественного транспорта

На время Молодежного праздника песни и танца, с 30 июня по 2 июля город Таллинн запустит специальные автобусы, отправляющиеся из центра города, уплотнит графики движения многих линий общественного транспорта и устроит отдельные парковки для велосипедов и самокатов. Также общественный транспорт Таллинна в эти три дня будет бесплатным для всех пассажиров.

„Таллинн давно готовился к тому, чтобы во время большого праздника этого лета передвижение и участников, и гостей было максимально удобным. Мы провели совместную работу с фондом Праздника песни и танца, полицией, различными городскими учреждениями и частными партнерами, чтобы найти наилучшие решения по организации транспорта и движения в этот период, – поясняет вице-мэр Владимир Свет. – Мы рекомендуем участникам и гостям добираться до места праздника и затем возвращаться обратно на общественном транспорте. Помимо уплотнения графика движения многих автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, мы пустим автобусные линии номер 80 и 81. В сотрудничестве с владельцами нескольких частных парковок достигнута договоренность, что те, кто едет на Праздник песни, на этот день смогут бесплатно оставить свой автомобиль на парковке и дальше ехать на место праздника на общественном транспорте. По окончании Праздника песни гостей праздника на улице Поска будет ждать более 50 трамваев, которые будут отправляться в направлении центра города с интервалом в несколько минут. Во время большого праздника общественный транспорт Таллинна будет бесплатным для всех – не только для тех, кто выступает на празднике, но и для всех прибывающих в Таллинн гостей“.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru

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