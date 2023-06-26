Дождались: пневмохолл в Нарве все же появится!
Практически единогласно депутаты Нарвского городского собрания на последнем перед летними каникулами заседании одобрили выделение средств на строительство пневмохолла в Нарве. Появится полноценное футбольное поле с надувной крышей, которое позволит разным спортсменам тренироваться круглый год, а также проводить юношеские соревнования. Об этом сообщает „Gorod.ee“.
Депутаты приняли дополнительный бюджет, куда заложили достаточную сумму для заключения договора на строительство. По словам Татьяны Стольфат, председателя горсобрания, город гарантирует сумму 5,9 миллионов евро в дополнение к ещё полутора миллионам евро, которые город рассчитывает получить в качестве финансовой поддержки от министерства культуры. Общая сумма проекта составляет 13,5 миллиона евро.
По планам, новый пневмохолл будет создан по адресу Креэнхольми, 64. В нем расположится футбольное поле и беговые дорожки для легкоатлетов, которые вынуждены в осенне-зимний период искать возможности для тренировки в других городах.
Дополнительно будут построены обслуживающие футбольный холл техническо-бытовое здание, отдельно стоящее вспомогательное здание для складирования пневмокрыши холла в летний период, публичная парковка.
Напомним, что первоначально, осенью 2022 года депутаты одобрили самофинансирование проекта в размере 3 136 237 евро. Полная стоимость проекта тогда оценивалась в 4 636 237 евро и была определена с учетом строительства вильяндиского пневмохолла и индекса стоимости строительства. Ожидалось, что нарвский пневмохолл успеют построить в 2023 году, но реальность оказалась иной: в первоначальном городском бюджете на 2023 год деньги на строительство заложены не были.
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