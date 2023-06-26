Дождались: пневмохолл в Нарве все же появится!

Депутаты приняли дополнительный бюджет, куда заложили достаточную сумму для заключения договора на строительство. По словам Татьяны Стольфат, председателя горсобрания, город гарантирует сумму 5,9 миллионов евро в дополнение к ещё полутора миллионам евро, которые город рассчитывает получить в качестве финансовой поддержки от министерства культуры. Общая сумма проекта составляет 13,5 миллиона евро.

По планам, новый пневмохолл будет создан по адресу Креэнхольми, 64. В нем расположится футбольное поле и беговые дорожки для легкоатлетов, которые вынуждены в осенне-зимний период искать возможности для тренировки в других городах.

Дополнительно будут построены обслуживающие футбольный холл техническо-бытовое здание, отдельно стоящее вспомогательное здание для складирования пневмокрыши холла в летний период, публичная парковка.

Напомним, что первоначально, осенью 2022 года депутаты одобрили самофинансирование проекта в размере 3 136 237 евро. Полная стоимость проекта тогда оценивалась в 4 636 237 евро и была определена с учетом строительства вильяндиского пневмохолла и индекса стоимости строительства. Ожидалось, что нарвский пневмохолл успеют построить в 2023 году, но реальность оказалась иной: в первоначальном городском бюджете на 2023 год деньги на строительство заложены не были.

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